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Derbideki olaylarda gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi
23.04.2018 - 14:09 | Son Güncelleme: 23.04.2018 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.
Etiketler : Fenerbahçe,Beşiktaş,derbi,gözaltı,
557327 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/557327.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
30
20
3
7
68
32
36
63
2
Başakşehir
30
19
5
6
52
30
22
62
3
Beşiktaş
29
17
8
4
56
24
32
59
4
Fenerbahçe
29
16
9
4
58
31
27
57
5
Trabzonspor
30
12
10
8
53
44
9
46
6
Sivasspor
30
13
5
12
40
45
-5
44
7
Kayserispor
30
12
8
10
40
46
-6
44
8
Göztepe
29
12
7
10
42
47
-5
43
9
Kasımpaşa
29
11
7
11
46
46
0
40
10
Malatyaspor
29
10
8
11
34
38
-4
38
11
Bursaspor
30
10
6
14
39
41
-2
36
12
Antalyaspor
29
9
8
12
35
48
-13
35
13
Akhisar Bld.Spor
29
9
7
13
38
48
-10
34
14
Alanyaspor
30
9
5
16
47
53
-6
32
15
Osmanlıspor
30
8
8
14
44
50
-6
32
16
Gençlerbirliği
30
7
9
14
35
49
-14
30
17
Konyaspor
29
7
8
14
31
36
-5
29
18
Karabükspor
30
3
3
24
20
70
-50
12
30. Hafta Maçları
20.4.2018
Medipol Başakşehir Fk 3 - 1 Kayserispor
21.4.2018
Gençlerbirliği 0 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.4.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 4 Bursaspor
21.4.2018
Trabzonspor 0 - 2 Demir Grup Sivasspor
22.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Göztepe
22.4.2018
Alanyaspor - Galatasaray
22.4.2018
Atiker Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa
22.4.2018
Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
23.4.2018
Fenerbahçe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
32
18
9
5
63
36
27
63
2
Ankaragücü
32
17
8
7
51
33
18
59
3
Ümraniyespor
32
17
7
8
46
31
15
58
4
Boluspor
32
17
5
10
50
28
22
56
5
Gaziantep BB
32
15
8
9
55
33
22
53
6
Altınordu
32
15
7
10
54
43
11
52
7
Erzurum BB
32
13
10
9
51
42
9
49
8
Elazığspor
32
13
8
11
50
38
12
47
9
Balıkesirspor
32
14
7
11
51
45
6
46
10
İstanbulspor
32
13
7
12
39
37
2
46
11
Adanaspor
32
12
7
13
41
49
-8
43
12
Giresunspor
32
11
8
13
43
39
4
41
13
Eskişehirspor
32
11
7
14
58
54
4
37
14
Adana Demirspor
32
10
7
15
42
46
-4
37
15
Denizlispor
32
9
8
15
38
46
-8
35
16
Samsunspor
32
7
14
11
28
41
-13
35
17
Manisaspor
32
7
3
22
30
73
-43
15
18
Gaziantepspor
32
2
4
26
14
90
-76
1