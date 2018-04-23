Ayrıntılar geliyor...
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 35'e yükseldi
23.04.2018 - 23:58 | Son Güncelleme: 23.04.2018 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 35'e yükseldi.
Etiketler : Fenerbahçe Beşiktaş derbisi,
557383 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/557383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
30
20
3
7
68
32
36
63
2
Beşiktaş
30
18
8
4
59
25
34
62
3
Başakşehir
30
19
5
6
52
30
22
62
4
Fenerbahçe
29
16
9
4
58
31
27
57
5
Trabzonspor
30
12
10
8
53
44
9
46
6
Göztepe
30
12
8
10
43
48
-5
44
7
Sivasspor
30
13
5
12
40
45
-5
44
8
Kayserispor
30
12
8
10
40
46
-6
44
9
Kasımpaşa
30
11
7
12
46
48
-2
40
10
Malatyaspor
30
10
8
12
35
41
-6
38
11
Bursaspor
30
10
6
14
39
41
-2
36
12
Akhisar Bld.Spor
30
9
8
13
39
49
-10
35
13
Antalyaspor
29
9
8
12
35
48
-13
35
14
Konyaspor
30
8
8
14
33
36
-3
32
15
Alanyaspor
30
9
5
16
47
53
-6
32
16
Osmanlıspor
30
8
8
14
44
50
-6
32
17
Gençlerbirliği
30
7
9
14
35
49
-14
30
18
Karabükspor
30
3
3
24
20
70
-50
12
30. Hafta Maçları
20.4.2018
Medipol Başakşehir Fk 3 - 1 Kayserispor
21.4.2018
Gençlerbirliği 0 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.4.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 4 Bursaspor
21.4.2018
Trabzonspor 0 - 2 Demir Grup Sivasspor
22.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Göztepe
22.4.2018
Alanyaspor - Galatasaray
22.4.2018
Atiker Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa
22.4.2018
Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
23.4.2018
Fenerbahçe 4 - 1 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
32
18
9
5
63
36
27
63
2
Ankaragücü
32
17
8
7
51
33
18
59
3
Ümraniyespor
32
17
7
8
46
31
15
58
4
Boluspor
32
17
5
10
50
28
22
56
5
Gaziantep BB
32
15
8
9
55
33
22
53
6
Altınordu
32
15
7
10
54
43
11
52
7
Erzurum BB
32
13
10
9
51
42
9
49
8
Elazığspor
32
13
8
11
50
38
12
47
9
Balıkesirspor
32
14
7
11
51
45
6
46
10
İstanbulspor
32
13
7
12
39
37
2
46
11
Adanaspor
32
12
7
13
41
49
-8
43
12
Giresunspor
32
11
8
13
43
39
4
41
13
Eskişehirspor
32
11
7
14
58
54
4
37
14
Adana Demirspor
32
10
7
15
42
46
-4
37
15
Denizlispor
32
9
8
15
38
46
-8
35
16
Samsunspor
32
7
14
11
28
41
-13
35
17
Manisaspor
32
7
3
22
30
73
-43
15
18
Gaziantepspor
32
2
4
26
14
90
-76
1