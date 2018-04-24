Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Şampiyonluk için hep kazanmak ve rakiplerinin kaybetmesini beklemek zorunda olan Fenerbahçe, bu sefer kümede kalma mücadelesi veren Antalya’yı konuk etti. Başakşehir ve Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’ın da kazanması maçın önemini artırmıştı ki, sarı-lacivertliler bu bilinçle başladı oyuna. Perdeyi son haftaların formda ismi Aatıf açtı. Faslı yıldız 14’te Şener’in sağdan ortasında savunmadan sekip yükseklik kazanan topa gelişine bir vuruşla tabelayı değiştirdi: 1-0. Antalya bu golün şokunu atlatamamıştı ki, 20’de Giuliano’nun derinlemesine pasında topla buluşan Soldado, Boffin’i çalımladı ve uzak köşeye plaseledi: 2-0. Fenerbahçe’nin hızını 24’te Serkan Çimen’in hatalı ofsayt bayrağı kesti. Neustadter’in ağlarla buluşan vuruşunda yardımcısının kararına uyan Yaşar Kemal Uğurlu nizami golü geçersiz saydı.



Güzel oyun net skor

Antalya ilk tehlikesini 29’da geliştirirken, Yekta’nın sert şutunda Volkan gole geçit vermedi. Ancak 36’da hortlayan savunma hatası Fenerbahçe kalesinin düşmesine neden oldu. Skrtel’in uzaklaştırmaya çalıştığı top Maicon’a çarpıp Doukara’nın önüne düştü. Tecrübeli oyuncu bu hatayı sert bir vuruşla cezalandırdı: 2-1. Antalya soyunma odasına biraz ümitli gitse de Fenerbahçe’nin evinde yeni bir sürprize izin vermeyeceği netti. Hele ki bu taraftar desteğiyle. İkinci yarıya fırtına gibi giren sarı-lacivertlilerin baskısı 62’de Giuliano’yla sonuç verdi: 3-1. Golden sonra da hız kesmedi Fenerbahçe... 71’de Dirar’ın yerine oyuna dahil olan Valbuena, 90’da skoru ilan etti: 4-1. Uzun süredir bu kadar güzel bir performansla bu kadar net bir skora hasret olan Kanarya öndeki üçlüye gözdağı verdi.