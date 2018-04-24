Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş’in yaptığı gibi dünkü Antalya maçından çok olaylı kupa derbisi için konuştu. “Akhisar maçıyla kaybettiğimiz kontrol vardı. Rakiplerimizin puan kaybını beklemekten başka seçeneğimiz yok. Rakiplerimiz bu hafta maçlarını kazandı. Daha farklı galip gelebilirdik” diyen Aykut Hoca konuyu kupa maçına getirdi.



Her statta oluyor

“Şenol Güneş’e bu maçta edilen küfürleri şiddetle kınıyorum. Bunun kimseye yakışmadığını söylüyorum” diyen Kocaman, “Hiçbir arsızlık yapmayacağım. Arsız olsam, Beşiktaşlılar sahadan çıktı ve hükmen kazanmamız lazım demem gerekiyor. Burada hakkaniyetli olan şey, maçın kaldığı yerden devam etmesi. Saha içinde yaşananlar şiddetle kınadığımız, her statta olan şeyler” vurgusu yaptı.



Batticon sürülmüş

Kocaman şöyle devam etti: “4 korner bayrağının olduğu tribüne yerleştirilen Fenerbahçeli olduğu söylenenler. Kaptan gidiyor, ben gidiyorum yapmayın diyoruz. Avantajlı bir durumdayız. Bu taraftar ve futbol sistematiğine aykırı bir durum... Sanki Şenol Hoca’nın kafasındaki dikişler ve sonrasında sürülen batticon üzerinden yürüyor. Gördüğüm kadarıyla hocanın başından dolayı maç tatil oldu. Tırnak içinde söylüyorum, ‘Fenerbahçe vahşeti’ üzerinden yürüyor son yıllarda bu işler. Hoca odaya giderken sağlıklı şekilde gidiyor, oradan sedyeyle ve ambulansla çıkıyor...”



Gönül ‘ceza alırız’ dedi

“Kafasına gelen cisim para gibi görünüyor. Ama kan yok kardeşim. Bu bölgeye pens atılıyorsa, bu kanar. Bence sağlıksız bir durum bu. Hoca bilincini kaybettiyse eğer, içeride bir şey yapıldı. Bu Fenerbahçe’ye mal edilmemeli. Desinler ki ‘Aykut sen yanılıyorsun kardeşim’, futbolu da bırakmaya hazırım... Çıkan görüntülerde Gökhan Gönül’ün de ‘Aman içeriye gidelim ceza alırız’ dediği görülüyor. Ortada bir hata var ve düzeltilmesi gerekiyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Herkes ayağını denk alsın, olmayan bir şeyle Fenerbahçe’yi kimse suçlamasın...”



Futbolu bırakacağım

“Bazı isimler var ki (medyada), o zirzoplar hayatımda hiçbir zaman olmayacak. Herkese çirkeflik yapmaya çalışan bu insanlar hiçbir zaman hayatıma giremeyecek. Zaten yakında futbolu da bırakacağım. Evden işe işten eve gitmeye çalışıyorum. Futbol dünyasını kirleten zihinler bu zihinler. Bu berbat ortamda çalışmak kimseye mutluluk vermez...”

Organize Suçlar çekildi

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş kupa derbisi için flaş gelişme. Yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yürütülen soruşturmada, olayların arkasında herhangi bir organizasyon ve planlı eylem bulamayan Organize Suçlarla Mücadele ekipleri soruşturmadan çekildi.



Valbuena’dan bir ilk

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı Valbuena, 2018 yılında ilk defa gol sevinci yaşadı. Teknik direktör Aykut Kocaman tarafından genelde maçların ikinci yarısında oyuna dâhil edilen Valbuena, en son 18 Aralık 2017’de Kardemir Karabükspor’a gol atmış, sonrasındaki 9 maçta suskun kalmıştı.