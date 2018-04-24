Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Şampiyonlar Ligi’ndeki zaferlerle, ligdeki sürpriz kayıplarla, kupadaki olaylarla, tartışmalarla, cezalarla, sakatlıklarla dolu bir sezonun bitimine doğru Beşiktaş için tünelin sonunda ışık göründü. Siyah-beyazlılar bu hafta lider Galatasaray’la karşılaşacak ve bu maçı kazandığı takdirde son 3 haftaya lider olarak girecek. Böylelikle büyük sıkıntıların yaşandığı bir sezonda Beşiktaş nihayet istediği yere yani liderliğe ulaşmış olacak. Sezonun en kritik karşılaşmasına çıkacak olan Beşiktaş’ta yönetim de bu maçın primini belirledi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan ve yarıda kalan karşılaşma öncesi tur primi 30’ar bin lira olarak açıklanmıştı. Galatasaray maçı için ise 10’ar bin lira daha eklendi. Eğer Beşiktaş Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray maçından zaferle ayrılırsa siyah-beyazlı futbolcular toplamda 1 milyon liralık primin sahibi olacak.

GERGİNLİKTEN KAÇIN

Yönetimin bu kararı futbolcular arasında da büyük sevinçle karşılandı. Galatasaray derbisi öncesi doping etkisi yapan prim kararının teknik direktör Şenol Güneş tarafından da olumlu karşılandığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın sadece primle yetinmeyeceği, hafta boyunca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yönetim olarak futbolcularla daha fazla birlikte olarak takıma moral vereceği de gelen bilgiler arasında. Öte yandan Fenerbahçe ile kupadaki tatil edilen karşılaşmanın ardından Galatasaray maçı öncesi suskunluk kararı alındı. Hem futbolcular, hem de yöneticilerin derbi öncesi herhangi bir şekilde gerginliğe sebep olacak açıklamalardan kaçınmaları istendi. Başkan Fikret Orman’ın, bu sezon yaşanan gerginliklerin ardından takımın her defasında olumsuz etkilenmesi sebebiyle böyle bir karar aldığı öğrenildi.

GÜNEŞ'EN 23 NİSAN MESAJI: DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLABİLİRİZ

Son dönemde olayların odağındaki isim olan Şenol Güneş, çocuklarla ilgili mesaj verirken göndermelerde bulundu. “Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi dünyanın en büyük ülkesi olabiliriz” diyen Güneş “Farklı düşüncelerimiz olacaktır ama farklı düşünceler içinde bir bütün oluşturmak durumundayız. Maalesef sıkıntılar var. Sporda şiddet var. Bunları azaltmak için yine o işi yapanların bir araya gelmesi gerekiyor. Herkes kendi işine sahip çıkıp, sorumlulukları yerine getirirse başkalarının buna müdahale etmesine gerek kalmaz. Beşiktaş kaliteli insanlar topluluğu. Irk ve din ayrımı yapmadan birlikte yaşayan bir toplumuz” dedi.

TOSİC: HOCAMLA TARTIŞMADIM

Malatyaspor maçında Şenol Güneş ile Dusko Tosic arasında bir diyalog yaşanmıştı. Sırp oyuncu “Hocamla aramda herhangi bir tartışma yaşanmamıştır. Biraz gergin ve sinirliydim ve sarı kart sınırındaydım. Hocam durumumu sordu, ben iyi olduğumu, değişikliğe ihtiyaç olmadığını işaret ettim. Her şey yolunda” dedi.

SEKİZ KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı böylece 31’e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş’i yaraladığı belirtilen S.D. de yer alıyor.