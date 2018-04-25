Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih Real Madrid maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, Alman devi Bayern Münih'e konuk oluyor. Çeyrek finalde Sevilla'yı eleyerek yarı finale kalmaya hak kazanan Bayern Münih, çeyrek finalde Juventus'u eleyen İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Bayern Münih, saha avantajını kullanarak evinde kazanmanın peşinde. Öte yandan Devler Ligi'nin iddialı isimlerinden Real Madrid ise zorlu deplasmandan avantaj kapmanın hesabını yapıyor. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Bayern Real maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Bayern Münih-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak. Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Müller, Martinez, Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

12 şampiyonlukla kupayı en fazla kaldıran takım olan Real Madrid, son 5 yılda 4’üncü, toplamda 16. kez finale çıkmak istiyor. Kupayı 5 kez kazanan Bayern Münih ise 2013’ten bu yana ilk, toplamda 11. defa finale çıkmayı hedefliyor.

Üst üste 8. kez Şampiyonlar Ligi’nde son 4 takım arasına giren Real Madrid ile son 7 yılda 6. defa adını yarı finale yazdıran Bayern Münih, daha önce 24 kez karşılaştı Bu maçlarda iki ekip de 11 galibiyet elde etti. 2 mücadele ise berabere sonuçlandı. Real Madrid’in 37, Bayern Münih de 36 gole imza attı.

Kulüpler, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise 6 defa eşleşti. 1976, 1987, 2001, 2012’deki eşleşmeleri Bayern Münih kazanırken, 2000 ve 2014’te turu atlayan taraf Real Madrid oldu.

İki takım son olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Bayern Münih’in sahası Allianz Arena’daki ilk maçı 2-1 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu’da oynanan rövanşı aynı skorla kaybedince eşleşmenin galibini belirlemek için uzatmaya gidildi. Uzatmalarda Cristiano Ronaldo (2) ve Marco Asensio’nun golleriyle sahadan 4-2 galip ayrılan Real, Bayern’i eledi.

Ronaldo kendiyle yarışıyor

Attığı 120 golle "Şampiyonlar Ligi tarihinin en skoreri" unvanının sahibi Cristiano Ronaldo, kendine ait rekorları geliştirmeye çalışacak.

Bu sezon 15 kez ağları sarsan 33 yaşındaki Ronaldo, 3 gol daha atarsa 2013-14 sezonunda ele geçirdiği "bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu kıracak.

Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 11 karşılaşmada gol atan Portekizli futbolcu, 9 maçlık serisi bulunan Ruud van Nistelrooy’dan aldığı rekoru, daha da ileri taşımak istiyor.

Juventus eşleşmesindeki performansıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir takıma karşı 10 gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçen Ronaldo, Bayern Münih’e karşı oynamayı da seviyor.

Juventus filelerini 7 maçta 10 kez havalandıran Ronaldo’nun, 6 karşılaşmaya çıktığı Bayern Münih’e karşı 9 golü bulunuyor. Bayern Münih’in, 65 dakikada bir gol yediği Ronaldo’ya dikkat etmesi gerekiyor.

Bayern Münih, Heynckes ile bir başka

Bayern Münih’teki 4. dönemi, 9 Ekim 2017’de başlayan 72 yaşındaki teknik direktör Jupp Heynckes, 2011-2013 yıllarındaki 3. döneminde takımı peş peşe Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

2011-12 sezonundaki yarı finalde Real Madrid’i eleyen ancak kupayı, penaltı atışları sonunda yenildiği Chelsea’ye kaptıran Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yanı sıra Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nda da şampiyonluğa ulaştı.

Bayern Münih, bu sezon da Heynckes yönetiminde çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Alman teknik adam, takımının çeyrek final ilk maçında Sevilla’yı 2-1 yenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir ilke imza attı.

Bayern Münih’in kupaya uzandığı 2012-13 sezonundaki çeyrek final eşleşmesinden itibaren üst üste 12 galibiyet alan Heynckes, Şampiyonlar Ligi tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu.