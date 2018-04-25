Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Fenerbahçe cephesinin dünkü basın toplantısını bazı yöneticiler ve teknik heyet birlikte izledi. Toplantı sırasında Şenol Güneş’in başına yara olmamasına rağmen dikiş atıldığı ima edilince, 1995-96 sezonunu hatırlatanlar oldu. O dönem Şenol Güneş’in başında bulunduğu Trabzonspor 1-0 öne geçtiği, Aykut Kocaman’ın da gol attığı karşılaşmada Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. Maç öncesi yaşananlar ise ortamı son derece germişti.



Küçük çiziğe sargı

F.Bahçeli futbolcu Aygün Taşkıran’ın kafası yarıldığı gerekçesiyle sarılmıştı. Ama işin aslı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Aygün Taşkıran “Otele girdiğimizde yöneticiler alnıma baktı. Sadece küçük bir çizik vardı. Bunun üzerine kulüp doktoru başıma tentürdiyot sürdü ve yalandan başımı bağladılar” itirafında bulunmuştu. Fenerbahçe’nin dünkü basın toplantısını izleyenler arasında bulunan İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Aygün Taşkıran’ın bu itirafını hatırlattı ve “Fikirleri neyse, zikirleri de aynı, bizi kendileri gibi zannediyorlar” şeklinde tepki gösterdi. Odadaki herkes de bu görüşe hak verdi.

Nefret söylemi

Beşiktaş Kulübü, Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu’nun sözlerine cevap verdi. Açıklamada, “Savunma yapmak herkesin hakkıdır ama bu karşı tarafı ‘aşağılama’, renkler ve memleketler üzerinden ‘nefret suçu’ işleme hakkı vermez. Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir” denildi.

Oylama yapılacak

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe’nin 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesini istiyor. Ancak TFF, maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını da alabilir. Beşiktaş’ta ise açıklanacak karara göre oylama yapılacak. Eğer maçın kaldığı yerden devam edilmesi şeklinde bir karar çıkarsa, yarın yapılacak Divan Kurulu toplantısında takımın Kadıköy’deki maça çıkıp çıkmaması oylanacak. Camianın genel tavrının takımın maça çıkmaması şeklinde olduğu biliniyor.

Asla çıkmam

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, F.Bahçe ile oynadıkları ve tatil edilen karşılaşmayla ilgili gündeme gelen “Kaldığı yerden tekrar oynanabilir” tartışmalarına isyan etti. Sporx’te yer alan habere göre, başına 5 dikiş atılarak hastanelik olan ve bir geceyi hastanede geçiren Güneş’in kamuoyunda TFF’nin maçı tekrar oynatabileceğinin gündeme gelmesiyle ilgili bir sohbette “Böyle bir şeyi şahsım olarak asla kabul edemem. Böyle bir karar verilirse ben o maça gitmem, asla çıkmam” dediği iddia edildi.