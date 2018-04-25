Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, TFF’nin olaylı derbiyle ilgili bugün vereceği kritik karar öncesi kameraların karşısına geçti. Şenol Güneş’in ‘tiyatro oynadığını söyleyen Yıldırım, ağır suçlamalarda bulundu. İşte Yıldırım’ın sözleri: 1995-96 yılıydı. Trabzon’da Baric’in sırtına bir taş geldi ve yere düştü, Fenerbahçe soyunma odasına gitti. O dönem Haluk Ulusoy, ‘Magnum’la mı vuruldu’ dedi ve biz 2 yıl ceza aldık, sonra 1 yıla düştü. Baric’e o gün Türk medyası her türlü suçlamayı yaptı. Güneş’e olunca kimse konuşamayacak mı? Şenol Güneş burada tiyatro oynadı. Ondan bu maçın oynanması için tutum sergilemesini beklerdik. Sonra istediği gibi konuşabilir ve haklı olurdu. Ancak siz tiyatro oynayacaksınız, kafanız yarılmış gibi dikiş attıracaksınız. Beşiktaş, ikinci yarı provoke etmeye çalıştı.”



Neden hep Trabzonlular?

“Dikkat ederseniz, Tolga Zengin, Şenol Güneş, Mustafa Pektemek Trabzonlu. 1995-1996 ve 2010-2011 yıllarında şampiyon olamamalarının acısını Fenerbahçe’den çıkarmaya çalışıyorlar. Şenol Güneş, Bursa’dan bağırıyor; ‘Buralarda havalar temiz’ diyor sonra Beşiktaş’a geliyor. Beşiktaş neyse, Fenerbahçe de odur. Şenol Güneş, Fenerbahçe camiasına saygı göstermiyor. Bizim stada gelirken bordo kravat takıyor, bordo ceket giyiyor, taraftarı tahrik ediyor. Küfre en çok tepki veren biziz. Bu olayları tasvip etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu olaylarda kumpas vardır. Son maçlarda bizden çok sayıda Passolig alındı. Beşiktaş maçında 300 tane yeni bilet alındığı tespit edildi. Şenol Güneş, oyuncunun gırtlağını sıkar, hakeme küfreder. Sonra da filozof gibi davranır, kimse eleştirmez.”



Beşiktaş menedilmelidir

“Denizli’de şampiyonluğu kaçırdık. O gün maçın durdurulması ve bizim lehimize karar verilmesi gerekmez miydi? Trabzon’da otobüs kurşunlandı, soruşturma devam ediyor. Beşiktaş maçı oynanırken devre arasında Hasan Çetinkaya’yı aradım git hakemle konuş, tedbir aldırsın dedim. ‘Birinin kafasına bir şey gelirse maçı tatil ederim’ demiş. Kasıtlı gelmiş o zaman maça... Konu Fenerbahçe olunca milat olsun diyorlar. Ertuğrul’un kafasına Trabzonspor-Sivasspor maçında madde geldi, neden tatil etmedin? Beşiktaşlı oyuncular içeri girdikten sonra tatil ediliyor. Baric’in döneminde Fenerbahçe hangi cezayı çektiyse Beşiktaş da onu çekmelidir.”

Bana taş attılar elimle sakladım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dünkü idman öncesinde basın mensuplarına olaylı derbi hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı oyuncuların hakem Mete Kalkavan’a sormadan içeri girdiğini, girdikten sonra sorduğunu iddia eden Kocaman “Bütün olanlar kameralarda kayıtlı. Benim derdim şu; sahaya çıkıp oynayalım, yeniyorlarsa tebrik ederim, yenersek de bizi tebrik etsinler. Trabzon’da bana atılan taşı aldım, sakladım, maça döndüm” ifadelerini kullandı.

Bu olay düzeltilmeli

“Fenerbahçe’ye iftira atılmamalı” diyen Kocaman “Şenol Hoca ilk önce kulübeye gidiyor, 1 dakika duruyor, sonra içeri giriyor. Hasan Çetinkaya’ya dikiş bile atılmadı. Küçük bir açılma dahi olsa saçtan oluk oluk kan akar. Benim defalarca başıma geldi. Bu olay düzeltilmeli. Beşiktaş’ın tarihi için de Şenol Güneş’in kişisel tarihi için de düzeltilmeli. Olmayan bir şey için hikâyeler oluşturulmamalı. Doğruları kendimiz için, çocuklarımız için yan yana koyalım” diye konuştu.