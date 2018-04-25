Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD’ın mazbata töreninden sonra açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışını değerlendiren ve temennisini dile getiren Cengiz, “Biz sahada dürüst, mert, adil oyundan yanayız. Bütün rakiplerimiz değerliler. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Akhisarspor, Kütahyaspor da bu bütünün parçalarıdır. Biz bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Her zaman bu yarış içinde ipi göğüsleyen biz olmak istiyoruz. Biz bu yarışta camiamızın, taraftarımızın desteği ile ipi en önde göğüslemek için mücadele edeceğiz. Şişman kadın sahneye çıkmadan opera bitmez. Son düdüğün çalınması gerek. O zaman inşallah haklı olarak biz şampiyon oluruz. Bunu temenni ederim” ifadelerini kullandı.



UEFA’ya bilgi veriyoruz

Camianın birlik ve beraberlik içinde olması için elinden geleni yaptığını dile getirerek “Bütün başkanları bir araya topladım. Teveccüh gösterdiler, bir araya geldiler. Ben sadece Galatasaray’ın değil, bütün toplumumuzun barış, sulh ve güven içinde yürümesini istiyorum. İnşallah bizim sporda egemenliğimiz sulh, sükûnet ve barış içinde uluslararası olur” dedi. UEFA’daki durumu da değerlendirip “Bize herhangi bir talep gelmedi, sanırım yoğunluktan 11’ine kaldı. Her hafta düzenli olarak UEFA’ya bilgileri yolluyor ve güncelleme yapıyoruz. Özellikle taraftara teşekkür ediyorum, gerek loca gerek bilet gerek store satışları olsun. Bunlar, UEFA’nın ve dünyanın gözünden kaçmıyor” yorumunda bulundu.