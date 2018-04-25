Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FB BJK Türkiye Kupası maçı cezası belli oldu mu? sorusu ile ilgili aradıklarınız bu haberde yer alıyor. Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede yaşanan olayların ardından maç tatil edilmiş, derbi maçının sonucunun ne olacağı ise bugün yapılacak toplantının ardından açıklanacaktı... Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanan ve normal süresi 0-0 iken tatil edilen Türkiye Kupası maçının sonucu bu haberde yer alıyor...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇININ CEZASINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

- TFF'DE KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan olaylı derbi ile ilgili karar vermek üzere toplandı.

TFF Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Ülker Stadı'nda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına yabancı cisim isabet etmesi üzerine yarıda kalan derbi ile ilgili kararını vermek üzere toplandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören başkanlığındaki toplantı saat 13.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılıyor. Derbi ile ilgili karar toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak.