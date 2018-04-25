Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ancak çıkan olaylar sonucu hakem maçı tatil etmişti. Bugün Riva'da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu üyeleri, derbiyi 57. dakikadan itibaren kaldığı yerden devam ettirme kararı aldı.



DİVAN KURULU TOPLANIYOR



Beşiktaş yönetimi, yarın düzenlenecek Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında TFF'nin aldığı bu kararı tartışacak.



YÖNETİM SİNYALİ VERMİŞTİ



Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Beşiktaş yönetimi, maça çıkmamayı düşündüklerini, bu konuyu Divan Kurulu toplantısında masaya yatıracaklarını söylemişti.



BEŞİKTAŞ MAÇA ÇIKMAZSA ALACAĞI CEZALAR



Beşiktaş yönetimi, maça çıkmama kararı alırsa siyah-beyazlılar bu 3 cezayı çekmiş olacak:

1- Beşiktaş hükmen 3-0 mağlup olur. (F.Bahçe finale çıkar)

2- Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'nda yer alamaz.

3- Şu ana kadar kazanılan Türkiye Kupası gelirlerinden faydalanamaz.

İşte cezalarla ilgili o madde:



