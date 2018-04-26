Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool’un Roma’yı 5-2 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselme adına önemli bir avantaj yakaladığı yarı final mücadelesinde iki gol, iki asistle oynayan Mohamed Salah, dünya futbolunun gündemine oturdu. Premier Lig’de yılın oyuncusu seçilen ve bu sezon 47 maçta 43 gol, 13 asistle oynayan 25 yaşındaki yıldızın üst düzey performansına Roma karşısında devam etmesi dünyada yılın futbolcusuna verilen “Ballon d’Or ödülünü kazanabilir mi?” sorusunu akla getirdi. Ülkesi Mısırla Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nda da boy gösterecek olan Salah, son 10 yılda sadece Messi ve Ronaldo’nun kazandığı ödülün en güçlü adaylarından biri olarak gösterildi.

> Eto’o’yu geçti

Önceki gün Roma’ya attığı gollerle Devler Ligi’nde bu sezon attığı gol sayısını 10’a yükselten Salah, böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı unvanını, kariyerine Konyaspor’da devam eden Kamerunlu Eto’o’dan almayı başarırken, bir başka rekora da göz kırptı. Bir sezonda 47 golle Liverpool formasıyla tek sezonda en fazla gol atan oyuncu olan Ian Rush’ın rekoruna göz diken Mısırlı, Liverpool’un bu sezon kalan 4 ya da 5 maçında 5 gol daha atması hâlinde kulüp tarihine de adını altın harflerle yazdıracak. Robbie Fowler, Salah için “Büyük maçların oyuncusu” dedi.