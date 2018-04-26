Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​M.Emin Uluç

Olaylı derbiyle ilgili TFF’nin verdiği kararı Fenerbahçe cephesi sükûnetle karşıladı. Önceki gün Başkan Aziz Yıldırım’la birlikte basının karşısına çıkıp, Beşiktaş’ın hükmen mağlup edilmesi gerektiğini savunan asbaşkan Şekip Mostuoğlu, devam kararının ardından, “Hayırlı olsun. Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın” açıklamasında bulundu. TFF’nin kararla ilgili geniş özetin kulübe gönderilmesini beklediklerini ifade eden Mosturoğlu “Bunu değerlendireceğiz” derken, “Basın toplantısında dile getirdiğim tezim, Beşiktaş’ın hakem izin vermeden sahadan çekildiği yönündeydi. O yüzden Federasyon’un gerekçeli kararını görelim ve değerlendirme yapalım diye söylüyorum” şeklinde konuştu.



Karar, Tahkim’e götürülebilir

Gerekçeli karar ortaya çıktığında çok daha net açıklamalar yapılabileceğini söyleyen Şekip Mosturoğlu “Müsabaka Talimatı’nın 19. maddesi hakemin tatil etme sebebini Türkiye Futbol Federasyonunun değerlendirmesine yetki veriyor. Federasyon Yönetim Kurulu bu maddeyle kararı değerlendirmiş, 20. maddeyle de kaldığı yerden aynı şekilde tedbiren seyircisiz oynanmasına karar vermiş” derken “Hakemin tatil kararının neden yerinde bulmadığını o kısa kararın içerisinde yazacaktır ifadesinde bulundu. “O da bize ulaştığında göreceğiz” sözleriyle tavırlarının gerekçeli karar sonrası kesinlik kazanacağını belirtirken “Bizim olduğu gibi Beşiktaş’ın da bu kararı Tahkim Kuruluna götürme hakkı var. O günler gelince değerlendirmesini yeniden yaparız” dedi.

