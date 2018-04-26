Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-2’nin rövanşında tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını dün verdi. Karar; maçın kaldığı yerden (57. dakika) seyircisiz oynanması şeklinde. Ve mücadele 3 Mayıs Perşembe günü Ülker Stadyumu’nda. Geçelim ayrıntılarına... Perşembe akşamı oynanan ve olaylar sebebiyle tatil edilen maçla ilgili siyasiler bile açıklamada bulunmuş ne olması gerektiği konusunda fikirlerini beyan etmişti! Yetkili merci TFF, dün Riva’da yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Sonrasında resmî siteden karar açıklandı. Maçın 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden devam edileceği belirtildi.



Gerekçede de “güvenlik” devre dışı bırakılarak “zorlayıcı sebeplere” bağlandı. Diğer cezalara gelirsek; Fenerbahçe Kulübü’ne taraftarın sebep olduğu saha olaylarından kupadaki 3 resmî maçı seyircisiz oynama, F.Bahçe görevlisi Ali Bozan’a 45 gün, yine sarı-lacivertli kulübün görevlisi Gökhan Uyanık’a 90 gün hak mahrumiyeti, Beşiktaşlı Pepe’ye rakibe yönelik ciddi faul, kaleci Tolga Zengin’e de güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten 1 maçtan men cezası verildi. Beşiktaş’ın görevlisi Erdinç Gültekin de rakip takım mensubuna yönelik saldırı sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

BEŞİKTAŞ taraftarından yönetime rica:

MAÇA ÇIKMAYIN

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararı Beşiktaş’ı hiç memnun etmedi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in yaralanıp hastaneye kaldırılmasına varan büyük olayların yaşandığı ve tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanması kararına büyük tepki gösterdi. Benzer durumlarda daha önceki maçlarda olaylara sebebiyet veren kulübün hükmen yenik sayılması sebebiyle Beşiktaş’ta da beklenti bu yöndeydi. Bu yüzden camianın çoğunluğu maça çıkmama görüşünde. Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı bugün saat 15.00’de Vodafone Park’ta yapılacak. Toplantıda Beşiktaş’ın, Fenerbahçe maçına çıkıp çıkmama konusunda oylama yapılacak.



Taraftar istemiyor

Camianın çoğunluğunun federasyonun kararına öfkeli olduğu için takımın maça çıkmamasından yana oy kullanması bekleniyor. Oylamadan önce Başkan Fikret Orman’ın yapacağı konuşma ise belirleyici olacak. Beşiktaş maça çıkmaması hâlinde ise Ziraat Türkiye Kupası’na katılmaktan en az 1 yıl süreyle men edilecek. Federasyonun kararı sonrası sosyal medyada taraftarlar da birlik oldu. Şenol Güneş’in yaralanmasına sebep olan bir maçın kaldığı yerden devam edilme kararına büyük tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar “Sahaya çıkma taraftar arkanda” etiketiyle bir kampanya başlattı. Kampanya kısa sürede sosyal medyada en çok ilgi gören konulardan biri oldu.

İfade verdiler



Polisler, ZTK’da oynanan karşılaşmayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen emniyet görevlileri, olaylarla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifadesini aldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Maça çıkmama cezası ne?

∂ Beşiktaş maça çıkmazsa PFDK’ya sevk edilecek. Beşiktaş hükmen yenik sayılabilecek ve bir sonraki Türkiye Kupası organizasyonundan menedilecek. Gelirlerden de mahrum kalacak.

Kadrolar yenilenecek mi?

∂ O gün sahada olan futbolcular ve yedek kadro olacak. Sakatlık hâlinde (belgelenecek) kulübeden başka bir oyuncu sahada olabilecek ve değişiklik hakkı kaybolmayacak.

Pepe oynayacak mı?

∂ Maçta kırmızı kart gören Pepe, 3 Mayıs’ta kaldığı yerden devam edecek mücadele forma giyemeyecek.

Beşiktaş seyircisi olacak mı?

∂ TFF Yönetim Kurulu maçın mevcut şartlarıyla tamamlanmasına karar seyircileri bu konunun dışında tuttu. Maç iki takım adına da seyircisiz olacak.

Kartlar sıfırlanacak mı?

∂ Kartlar sıfırlanmayacak, mevcut şartlardaki oyuncular aynı günkü karşılaşmaya devam ediyormuş gibi tatil edilen ve 57. dakikadan itibaren yeniden oynanacak maça başlayacak

Uzatma dakikaları ne olacak?

∂ Mete Kalkavan’dan aldığı rapor doğrultusunda uzatma dakikaları konusunda kararı Merkez Hakem Kurulu verecek. MHK’nın raporuna göre maça uzatma dakikalarını ilave edilecek.

Hakem aynı mı?

∂ Talimatlarda bu konuda zorlayıcı bir madde yok ve inisiyatif Merkez Hakem Kuruluna bırakılmış durumda. MHK, Mete Kalkavan ile de maça devam edebilir, başka bir hakemi de maça atayabilir.