Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da Fatih Terim’in takımın başına gelmesiyle sıçrama yaparak 5 gol, 5 asiste imza atan Garry Rodrigues, son 6 maçtır skor üretemiyor. Tecrübeli teknik adam çok şeyler beklediği 27 yaşındaki futbolcu ile sezon finali olarak görülen Beşiktaş maçı öncesi özel olarak ilgileniyor. Açık alan bulduğu takdirde tutulması çok zor olan Rodrigues’e “Beşiktaş maçı senin maçın olacak” diyen Fatih Terim, yaptığı saptama sonucunda Yeşil Burun Adalı oyunucusuna orta çalışması yaptırmaya başladı. Karabük karşılaşmasından bu yana gol ya da asist kaydedemeyen futbolcu 6 maçtır isabetli orta da yapamıyor.

> Vur emri

Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Alanya mücadelelerinde toplam 8 orta yapan Rodrigues hiçbirisinde isabet bulamadı. Bu durum üzerine Terim, antrenmanda Rodrigues’e nasıl pozisyon alması gerektiği, nasıl kendini boşa çıkaracağı anlatarak, daha rahat şut pozisyonu yakalaması için teknik takviyeler yaptı. Son 6 maçta çektiği 9 şutun 8’inde isabet bulan Rodrigues’in bu başarısına dikkat çeken Fatih Terim, derbide oyuncusundan bol bol şut çekmesini istedi. Ayrıca oyunun içinde daha çok yer alması istenen futbolcunun en az 50 defa topla buluşması isteniyor. > Burhan Can Terzi