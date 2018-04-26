Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT SPOR CANLI İZLE Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde erken final coşkusu var. Kupanın iddialı takımları bu akşam Emirates Stadyumu'nda karşı karşıya. Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'in kadrosunda yer aldığı İngiliz takım Arsenal Atletico Madrid'i kendi evinde konuk ediyor. Maçın hakemi ise Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin. İki takımında rövanş maçından önce avantaj elde etmenin peşinde. Saat 22:05'te başlayan maçta heyecan yüksek Arsenal - Atletico Madrid maçı canlı izlemek, Arsenal - Atletico Madrid maçı kaç kaç? gibi tüm aradıklarınızı haberimizde bulmanız mümkün.

ARSENAL- ATLETİCO MADRİD MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ARSENAL 0-0 ATLETİCO MADRİD MAÇINI (CANLI ANLATIM)

26'Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Jose Gimenez topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

25'Mesut Özil, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

25'Arsenal takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Granit Xhaka.

25'Granit Xhaka, orta saha çizgisine yakın bir noktada Koke tarafından faule maruz kalıyor.

25'Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Arsenal adına Laurent Koscielny kullanacak.

24'Angel Correa ile Nacho Monreal arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Angel Correa. Yarı alanın ortalarından Arsenal takımı oyuna başlayacak.

24'Atletico Madrid takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Diego Godin geçiyor.

23'Jack Wilshere ile Saul Niguez arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Jack Wilshere. Taç çizgisine yakın bir bölgede Atletico Madrid takımı oyuna başlayacak.

22'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hector Bellerin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21'Bu dakikada Arsenal takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Laurent Koscielny tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

21'Arsenal, Granit Xhaka ile köşe vuruşu kullanıyor.

21'Ceza sahası içinde topla buluşan Danny Welbeck, altıpas üzerinden kaleye şut çekiyor, kaleci Jan Oblak kurtarıyor.

18'Jack Wilshere tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

18'Aaron Ramsey altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

18'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Hector Bellerin ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17'Arsenal takımından Hector Bellerin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16'Arsenal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Alexandre Lacazette tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

15'Arsenal, Granit Xhaka ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

15'Angel Correa ile Nacho Monreal arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Angel Correa. Taç çizgisine yakın bir bölgede Arsenal takımı oyuna başlayacak.

13'Atletico Madrid, Lucas Hernandez ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

12'Lucas Hernandez, Hector Bellerin tarafından faulle durduruluyor. Atletico Madrid, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

11'Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Arsenal adına Laurent Koscielny kullanacak.

10'Atletico Madrid takımında Sime Vrsaljko faul yapıyor. Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Alexandre Lacazette.

10'Daha önce sarı kartı bulunan Sime Vrsaljko, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

9'Atletico Madrid takımından Sime Vrsaljko sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9'Danny Welbeck, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Jan Oblak kurtarıyor.

7'Arsenal takımından Aaron Ramsey tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

6'Arsenal adına şanssız an Alexandre Lacazette tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

5'Arsenal takımından Hector Bellerin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Granit Xhaka ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4'Arsenal, Granit Xhaka ile köşe vuruşu kullanıyor.

2'Arsenal takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Laurent Koscielny geçiyor.

2'Sime Vrsaljko - Jack Wilshere mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Jack Wilshere lehine faul kararı veriyor.

2'Atletico Madrid takımında Sime Vrsaljko hakem Clement Turpin tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İLK 11'LER

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Ramsey, Wilshere, Welbeck, Mesut, Lacazette

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez, Partey, Saul, Correa, Koke, Griezmann, Gameiro

UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer yarı final mücadelesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin rövanş maçları 3 Mayıs'ta yapılacak. Final ise 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

DÜDÜK FRANSIZ HAKEMDE

Arsenal - Atletico Madrid maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak.

EKSİKLER

Arsenal'de Santi Cazorla, Henrikh Mkhitaryan ve Mohamed Elneny'nin sakatlıkları bulunuyor. Ara transfer döneminde Arsenal'e transfer olan Pierre Aubameyang ise statü gereği bu maçta forma giyemeyecek. Atletico Madrid'de ise Juanfran ve Filipe Luis'in sakatlıkları bulunuyor.

MARSİLYA - SALZBURG

UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer yarı final mücadelesinde ise Fransa'nın Olympique Marsilya takımı, Avusturya temsilcisi Salzburg'u ilk maçta konuk edecek.

FİNAL 16 MAYIS'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalin rövanş maçları 3 Mayıs'ta yapılacak. Final ise 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

ARSENE WENGER’DEN AYRILIK İTİRAFI

22 yıldır çalıştırdığı Arsenal’den sezon sonunda ayrılacağını duyuran Arsene Wenger’den, gündem oluşturacak bir açıklama geldi. “Görevi bu yaz bırakmak benim kararım değildi” diyen Fransız teknik adam, bu sözleriyle yönetim tarafından görevden alındığını itiraf etmiş oldu. Ayrıca 68 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa Ligi’nde Atletico Madrid ile oynanacak maç öncesi, “Her gün yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Geçmişte nasılsam her zamanki gibi çalışıyorum” ifadelerini kullandı.