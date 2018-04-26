Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, play-off çeyrek final serisinin 4. maçında bu akşam İspanyol ekibi Baskonia ile karşılaştı. Vitoria kentinde Fernando Buesa Arena'da oynanan karşılaşmayı 92-83 kazanan Fenerbahçe, adını Dörtlü Final'e yazdırırken Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile eşleşti.



Fenerbahçe 4. kez üst üste Dörtlü Fİnal oynama başarısını gösterdi.



1.Periyot sonucu: 19-25

2.Periypt sonucu: 32-48

3.Periyot sonucu: 62-72

4.Periyot sonucu: 92-83

