Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA’ya teslim etti. İsviçre’nin Nyon şehrindeki UEFA genel merkezinde gerçekleşen törende, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’e adaylık dosyasını sundu. Tören sonrasında basına konuşan Demirören “Adaylığımız ülkemize hayırlı olsun. Bugüne kadar birkaç kez aday olduk ama en iyi hazırlandığımız dosya ile buradayız. Ülkemiz, statlarıyla spora ve futbola olan aşkıyla bu turnuvaya hazır. Bana göre de bu turnuvayı kazanacak ülke Türkiye olması gerekiyor. Şampiyona Türkiye’ye yakışır” değerlendirmesinde bulundu.

Eylülde açıklanacak

TFF’nin şimdiye kadar sunduğu en güçlü adaylık dosyası olduğunu belirten Demirören, “Artık Türkiye’nin zamanı. UEFA’nın sadece Avrupa’da değil Asya’ya da açılması gerekiyor. O açıdan da dosyamızın çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. ‘Bizim zamanımız, gelin beraber paylaşalım mutluluğu’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Resmî adaylık başvurusunu 2 Mart 2017 tarihinde yapan Türkiye’nin dosyasında, EURO 2024 adaylık teklifinin bütün teknik detayları, hükûmet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor. EURO 2024’e ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül 2018 tarihinde UEFA tarafından açıklanacak.