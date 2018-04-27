Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden devam edeceği açıklanmıştı.

Alınan kararın ardından siyah beyazlıların maça çıkmama ihtimalinin bulunduğu konuşulmuş hatta yönetimin bugün konuyla ilgili karar alacağı açıklanmıştı. Eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş'ın maça çıkmama ihtimalini değerlendirirken tek bir halde ceza almayacağını söyledi.

İşte Deniz Çoban'ın konuyla ilgili dikkati çeken mesajları;

"BEŞİKTAŞ HAKEME EKSİK LİSTE SUNARSA CEZA GELMEZ"

"Konuşulduğu gibi Beşiktaş takımı oynanacak maça mazeretsiz çıkmaz ise PFDK'ya sevk edilir ve hükmen yenik sayılır. Bir sonraki yıl için de Türkiye Kupası maçlarından ihraç edilir. Verilecek ceza ligi kapsamaz. Ancak Beşiktaş tepkisini farklı yoldan da gösterebilir. Birçok futbolcusunun sakatlandığını iddia ederek hakeme eksik takım listesi sunabilir. Bu şartlarla hakemin tatil edeceği maçla ilgili Beşiktaş'a ceza gelmez."