Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde tatil edilen ve kaldığı yerden oynanması kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıkladı. Kararda Teknik Direktör Şenol Güneş'in de etkisi oldu.

Divan Kurulu, Güneş'in "Beni assalar dahi kimse oraya götüremez" sözünü dikkate aldı:

SON KARARI YÖNETİME PASLADI



“Bu maçın kararı bizim lehimize olmalıydı. Yaşananlara rağmen böyle bir kararın alınması inanılır gibi değil. Beni assalar dahi kimse oraya götürümez. Karar tabii ki siz yönetimin. Ne karar alırsanız alın saygı duyarım. Ancak maça çıkılırsa ben olmam”