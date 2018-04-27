Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Karabük maçı canlı skoru ve canlı anlatımı ile beraberiz. Süper Lig'e bu sezon çıkan ve aldığı sonuçlarla ligin flaş ekiplerinden olan Göztepe, Karabükspor ile kendi evinde karşılaşıyor. Futbol severler ise Göztepe - Karabük maçı canlı skoru kaç kaç? gibi detayları araştırıyor. Göztepe, ligde oynadığı 30 maçın ardından 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 44 puanla 6. sırada Avrupa'ya katılmak için mücadele ediyor. 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 24 mağlubiyet alarak 12 puanla ligden düşmeyi garantileyen Karabükspor ise son sırada bulunuyor. Göztepe, Karabükspor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Karabükspor ise zorlu Göztepe deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele ediyor. Göztepe Karabük maçının şifresiz canlı anlatımı, maçın anlık skoru ve maç sonrası özet görüntüleri turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

KARDEMİR KARABÜKSPOR'DA İZMİR YOLCULUĞU BAŞLADI

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e gitti.

Metin Türker Tesisleri'nde toplanan ve buradan kara yoluyla Ankara'ya hareket eden kafile, daha sonra hava yoluyla İzmir'e geçecek.

Sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Adam Stahl, Ferhat Görgülü, Herve Kage, Olafur Ingi Skulason, Osman Çelik ve Hamidou Traore ile kırmızı kart cezası bulunan Luis Ibanez kafilede yer almadı.

Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabük temsilcisi, akşam yapacağı idmanın ardından kaldığı otelde kampa girerek, maç saatini bekleyecek.

Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın açılış maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

GÖZTEPE’NİN KONUĞU KARDEMİR KARABÜKSPOR

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa ümitlerini devam ettiren Göztepe, yarın ligden düşmeyi haftalar öncesinden garantileyen Kardemir Karabükspor’u konuk edecek.

Spor Toto SüperLig'in 31. hafta açılış karşılaşmasında Göztepe, yarın saat 20.00’de Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Volkan Bayarslan yönetirken, Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavus yapacak.

Sakatlardan iyi haber

Kardemir Karabükspor’u konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolculardan gelen iyi haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sol bek Adama Traore ile golcü Demba Ba’nın yanı sıra uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hakan Çinemre’nin de oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi. İzmir ekibinde geçtiğimiz haftalarda sezonu kapatan Kadu ve Atakan Kesgin dışında eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İzmir ekibi haftaya 44 puanla 6. basamakta girerken, 12 puanla ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor ise küme düşmeyi garantiledi.

27 NİSAN CUMA DHA SPOR GÜNDEMİ

(özel) Korktuğu karanlık dünyada madalyaya kulaç attı

Antalya'da doğuştan görme engelli Halim Can Temirci (16), ailesinin su korkusunu yenmesi için gönderdiği kursta yüzmeyi öğrendikten sonra 6 yıldır katıldığı şampiyonalarda sırt üstü ve kurbağalama stillerinde 10 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20:00 Göztepe - Kardemir Karabükspor

GALATASARAY

11.00 Sarı-Kırmızılı ekip Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürecek

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılarda derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE

Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BURSASPOR

10:00 Teknik direktör Mustafa Er basın toplantısı düzenleyecek

Yeşil-Beyazlı ekip Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

14.00 YEMEN EKŞİOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Spor Yazarı, TFF eski Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Futbol İl Eski Temsilcisi ve Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Yemen Ekşioğlu için Orhan Saka Amatörler Evi'nde tören düzenlenecek

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ ÇEYREK FİNAL

18:00 Mersin BŞB - Hatay BŞB

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

TENİS

İstanbul Cup Tenis Turnuvası devam ediyor