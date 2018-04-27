Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenevre Gölü yakınlarındaki malikânesinde yaşam savaşına devam eden Michael Schumacher için bir umut doğdu...

Amerika'da bulunan bir klinik, Schumacher'in Teksas'taki çifliğinde terapi yapmayı teklif etti. Dallas Tıp Merkezi'nden Profesör Meeks yaptığı açıklamada, "Daha önce travma tedavilerinden deneyimlerimiz var. Avrupa'da bizim yaptığımız tedaviyi hiçbir klinik yapamaz. Biz burada travma tedavisi görecek hastalara daha iyi imkânlar sunuyoruz. "

Bu kararı verecek olan kişi de Michael Schumacher'in eşi Corrina Schumacher'dan başkası değil...

Schumacher'in yaşadığı süreç

Alman sürücü, 2013 Aralık’ta Fransız Alpleri’nde kayak yaparken kaza geçirmişti.

7 defa F1 Dünya Şampiyonu sürücü, 2013 Aralık’tan bu yana katastrofik beyin hasarları yaşadı. İlk 6 ay ilaçlı tedavi gören sürücü, sonra bir rehabilitasyon merkezine aktarıldı ve 2014 Haziran ayında yeniden bilinç kazandı.

Doktorların yaptığı açıklamaya göre eğer koruyucu kasket giymiyor olsaydı şu an çoktan ölmüş olabilirdi. 47 yaşındaki eşi Corrina, 19 yaşındaki oğlu Mick ve 21 yaşındaki kızı Gina-Maria, kazadan bu yana çok nadir açıklama yaptı.

Menajer Sabine Kehm ise ailenin, gelen destekten ötürü çok mutlu olduklarını belirtti.