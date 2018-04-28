Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

THY Euroleague’de önceki gün oynadığı maçta İspanyol temsilcisi Saski Baskonia’yı deplasmanda 93-82 yenerek Final Four’a yükselen Fenerbahçe Doğuş’ta büyük sevinç yaşandı. Üst üste dördüncü defa Euroleague’de Final Four’a kalarak büyük bir başarıya imza atan Obradovic’in öğrencileri böylece Avrupa basketbolunun tarihine geçmeyi de başardı. Bu zaferin bütün takımın kenetlenmesiyle geldiğini ifade eden Fenerbahçeli basketbolcular, 18-20 Mayıs’ta Belgrad’da düzenlenecek Final Four’u bekliyor.



Zalgiris’in rüyası

Şampiyonluğa sadece iki maç kaldığını belirten F.Bahçeli basketbolcular, sezon boyunca kendilerine büyük destek veren taraftarlara da teşekkür etti. F.Bahçe’nin Final Four’daki rakibi ise Euroleague’in en düşük ikinci bütçeye sahip takımı Zalgiris Kaunas oldu. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen ve bir de lig şampiyonluğu yaşayan Sarunas Jasikevicius’un çalıştırdığı Litvanya temsilcisi, play off serisinde Olimpiakos’u 3-1’lik skorla turnuvanın dışına itmeyi başardı.



1-1’lik eşitlik var!

19 yıl sonra yeniden Final Four’a yükselme başarısı gösterdi. Fenerbahçe ile Zalgiris Euroleague’in normal sezonunda iki defa karşı karşıya gelmiş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 90-89 Zalgiris, Zalgirio Arena’da oynanan karşılaşmayı ise 85-78’lik skorla temsilcimiz kazanmıştı. Oyunculuğunda dört Euroleague şampiyonluğu kazanan Jasikevicius, bu şampiyonluklardan birini 2009’da Panathinaikos’ta Obradovic ile birlikte yaşamıştı.