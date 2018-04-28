Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta her şey unutuldu, gözler tamamen Galatasaray maçına çevrildi. Şenol Güneş’in yaralanmasına sebep olan Fenerbahçe derbisi için TFF’nin verdiği karar bile umursanmıyor siyah-beyazlı camiada. ‘Kaldığı yerden devam’ kararına tepki olarak maça çıkılmayacağının açıklanması üzerine bütün dikkatler Galatasaray maçına verilmiş durumda. Amaç sezonun en kritik maçından galibiyetle ayrılarak zorluklarla geçen sezonun ardından camiaya en güzel hediyeyi liderliği ele geçirerek vermek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de yarın Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray maçını iple çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcı dünkü idman öncesi sahanın ortasına topladığı futbolcularla yaptığı konuşmada dev maçın önemine dikkat çekti.



İşimiz sahada

Fenerbahçe maçı için düşünecek bir şeylerinin kalmadığını ifade eden Güneş “Her şeyi unutun, sadece bu maça odaklanın. Gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi’nde olmak için yine şampiyon olmalıyız. Bizim işimiz sahada. En büyük cevabı da sahada vereceğiz. Rakibin de bu maçı ne kadar çok istediğini biliyorsunuz. Saha avantajı onlarda ama siz her türlü ortama alışıksınız. Beşiktaş taraftarı da yanınızda olacak. Galatasaray’la ligin finaline çıkacağız ve bu maçı kazanacak güç sizde fazlasıyla var” ifadelerini kullandı. Camianın kendilerinden bir defa daha şampiyonluk beklediğini belirten Şenol Hoca “Siz bu ligin en iyi takımısınız. Büyük fırtınaların koptuğu sezonun sonunda liderliği ele geçirmek için beklediğimiz gün geldi. Önce liderliği sonra şampiyonluğu kutlayalım” diyerek oyuncularını motive etti.

“Suçlu beraat etti”

TFF’nin derbi kararına Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan tepki geldi. Mahmutyazıcıoğlu “Suçlunun beraat ettiği yerde, yargıç hüküm giyer. Anonim. Çok doğru söylemiş kim demişse” ifadelerini kullandı.



Orman tesis açacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bugün siyah-beyazlı kulübe kazandırılan yeni bir tesisin açılışına katılacak. Pendik No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisi’nin açılış töreni bugün saat 14.00’de gerçekleştirilecek. Açılışa çok sayıda siyah-beyazlı taraftarın da katılması bekleniyor.



Taraftar toplu gidecek

Ligde yarın Galatasaray’la yapılacak maç öncesi Beşiktaş Kulübü’nden taraftara duyuru yapıldı. Maça toplu olarak gidileceği belirtilirken “Otobüsler saat 15.00’te Vodafone Park Kuzey Kale arkasından hareket edecektir. Taraftarlarımız otobüslere bilet kontrolü sonrasında alınacaktır” bilgisi geçildi.

Karar değişmeli!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe maçında sahaya çıkmama kararı alan yönetimi eleştirdi. Bahçeli “Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partilerin arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada, siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Beşiktaş kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.



Avustralya’dan duyuldu!

Beşiktaş yönetiminin derbiye çıkmayacaklarını duyurması dünya basınına da yansıdı. İngiliz, İtalyan, İspanyol, Hollanda, Portekiz, Alman, Amerikan ve Fransız medya kuruluşları Beşiktaş’ın kararına geniş yer verdi. Hatta dünyanın diğer ucundaki Avustralya’da bile ses getiren karar için “Beşiktaş kapalı kapılar ardından gelen maçın kaldığı yerden oynanması kararını boykot etti” ifadesi kullanıldı.