Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Önünde 3 takım olmasına rağmen şampiyonluk inancını koruyan Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmekte kararlı. Son 4 maçını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Galatasaray derbisinden sonra 8’de 8 hedefi koymuştuk. Yarısını başardık ama bunun anlamlı olması için kalan maçlardan da galibiyetle ayrılmak zorundayız. Tamamen Kasımpaşa’ya odaklanın ve görevinizi yapın” derken “Önümüzdekiler puan kaybedecek, bu fırsatı değerlendirmek için seriyi sürdürmeye mecburuz” ifadelerini kullandı. Kocaman, yeni bir finalin kendilerini beklediğin söyledi.



Trézéguet’yi kilitleyin

Antalya karşısında verilen pozisyonlara dikkat çeken Kocaman “Sezon boyunca yaptığımız basit hataların bedeli ağır oldu. Bunlara son vermeliyiz” ikazıyla savunma hattının kulağını çekti. Kasımpaşa karşısında derinlemesine toplarla sonuca gitmeyi hedefleyen Aykut Hoca, Giuliano ve Soldado’ya savunma arkasına koşu yapma emri verirken, önde baskıyla rakibin oyun kurmasına da engel olmaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adamın üzerinde durduğu konulardan biri de Kasımpaşa’nın yıldızı Trézéguet’ye oldu. Kocaman, Mısırlı yıldızı durdurmak zorunda olduklarını belirtti.