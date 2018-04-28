Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Alanyaspor maçı canlı anlatım sitemizde. Kayserispor, Alanyaspor'u kendi evinde konuk ediyor. Son haftalarda düşüş yaşayan Kayserispor iyi bir sonuç almak istiypr. Alanyaspor ise ligde kalma mücadelesinde ve tek seçeneği 3 puan! Kayseri Alanya maç skoru, Kayseri Alanya canlı izle, Kayseri Alanya maçı canlı anlatı, Kayseri Alanya kaç kaç ve Kayseri Alanya hangi kanalda gibi merak ettikleriniz bu haberde. İşte Kayseri Alanya maçı canlı anlatımı

Kayserispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor kendi taraftarı karşısında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetirken, yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş yapacak. Kayserispor-Alanyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı izlenebilecek.

KAYSERİ ALANYA MAÇI CANLI İZLE

Marius Sumudia yönetiminde genel anlamda iyi bir sezon geçiren Kayserispor son haftalardaki puan kayıplarının ardından 44 puanla 8. sırada yer alıyor. Diğer yandan yoluna Mesut Bakkal ile devam eden Aytemiz Alanyaspor ise 32 puanla düşme hattının hemen üstünde 15. sırada yer alıyor.

Alanyaspor 1-2 Kayserispor

Ligin ilk yarısında oynanan maç Kayserispor üstünlüğüyle tamamlandı. Kayseri ekibinin gollerini 21. dakikada Güray Vural ile 90. dakikada Umut Bulut kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 63. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç attı.