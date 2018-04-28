Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor-Gençlerbirliği maçı canlı izle ve Sivasspor-Gençlerbirliği maç skoru bu haberde. Ligde heyecan sürerken Sivasspor-Gençlerbirliği maçı bugün oynanacak. Gençlerbirliği, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Başkent ekibi Sivas deplasmanında ayakta kalmak ve Ankara'ya 3 puanla dönmek istiyor. Diğer yandan Sivasspor ise geçen hafta aldığı galibiyetin ardından bu hafta da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Futbolseverler düşme hattını yakından ilgilendiren bu maçtan çıkacak sonucu merakla bekliyor. Peki Sivasspor Gençlerbirliği maçı galibi kim olacak? Sivasspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, Sivasspor Gençlerbirliği canlı izle, Sivasspor Gençlerbirliği maç skoru sorgulamalarınızın cevabına 'CANLI İZLE: Sivasspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda | Sivas Gençler maç skoru' başlıklı haberimizden ulaşabilirsimiz. İşte Sivasspor Gençlerbirliği maç skoru ve Sivasspor Gençlerbirliği maçı canlı izle

Sivasspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta maçında Sivasspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 28 Nisan Cumartesi saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetirken, yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil yapacak. Sivasspor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

SİVASSPOR GENÇLERBİRLİĞİ CANLI İZLE

Demir Grup Sivasspor ligde 44 puanla 7. sırada yer alıyor. Diğer yandan Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği ise 30 puanla düşme hattının içinde, 17. sırada yer alıyor.

Ankara'da Gençlerbirliği farklı kazandı

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçı Gençlerbirliği 4-0 kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Petar Skuletic, 56. dakikada Diallo Guidileye, 68. ve 85. dakikalarda ise Elvis Manu kaydetti.