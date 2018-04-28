Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor Gaziantepspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gaziantespor, Denizlispor'u konuk ediyor. Küme düşmeyi garantileyen Gaziantepspor, düşme sınırındaki Denizlispor'a konuk oluyor. Denizlispor, küme hattından yükselmek için mutlak galibiyet peşinde. Gaziantepspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlar almanın hasbını yapıyor. Denizlispor, oynadığı 32 maçta 35 puan topladı. Peki Denizli Antep maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte ayrıntılar...

DENİZLİSPOR 3-0 GAZİANTEPSPOR [CANLI]

7'GOL! Mehmet Akyüz penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Denizlispor Gaziantepspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28 Nisan Cumartesi günü 15:30'da başlayacak mücadele beIN BOX OFFICE 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de.

Denizlispor'un korkusu rehavet

Spor Toto 1'inci Lig'de lider Çaykur Rizespor ve düşme hattındaki direkt rakibi Samsunspor'la oynadığı son 2 maçtan beraberlik çıkaran Denizlispor, bu hafta Gaziantepspor mücadelesi öncesi rehavet korkusu yaşıyor.



Evinde son 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen, aylar önce düşmesi kesinleşen zayıf Gazintepspor karşısında sürpriz bir kayıp yaşamak istemeyen Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor. Sezonun son 2 haftası öncesi düşme hattındaki Samsunspor'la puan puana olan Denizlispor, bu mücadeleyi kazanarak final haftasına puan avantajıyla girmeyi hedefliyor.

Maç öncesi futbolculara Samsunspor beraberliğinin 10'ar bin TL'lik primlerini dağıtıp moral aşılayacak yönetim, hayati öneme sahip Gaziantepspor galibiyetine de 20'şer bin TL prim ödeyecek. Yönetimin geçen hafta yaptığı destek çağrısı üzerine iş adamı Bayramcan Yılmaz, kulübe 20 bin TL bağış yaptı. Eze'nin sakatlığının sürdüğü yeşil-siyahlılarda ameliyat olduğu kasık bölgesindeki ağrıları süren Lazic'in de maçta forma giymesi beklenmiyor. Samsun deplasmanında takım arkadaşı Veli'nin tekmesinin geldiği yüzündeki şişlik devam eden Cenk ise hafta sonuna yetişecek. Gaziantep maçının biletleri gold ve VIP 50, kapalı B ve D üst 10, kapalı alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir 5 TL'den satışa çıktı.