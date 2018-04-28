Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniyespor Çaykur Rizespor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında lider Çaykur Rizespor, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadele saat 15:30'da başladı. Çaykur Rizespor, geçtiğimiz 32 haftada 63 puan toplarken, Ümraniyespor ise 32 maçta 58 puan topladı. Peki Ümraniye Rize maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

ÜMRANİYESPOR 0-1 ÇAYKUR RİZESPOR [CANLI]

30'GOL! Çaykur Rizespor'da Robin Yalçın, skoru 1-0'a getiriyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Ümraniyespor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28 Nisan Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de.

Çaykur Rizespor’da Süper Lig heyecanı ​

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında yarın Ümraniyespor’a konuk olacak lider Çaykur Rizespor’un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında sezonun en değerli maçına çıkacaklarını, kazanıp Süper Lig’e şampiyon olarak çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

Bakır, yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini, son 2 haftaya girilirken kıyasıya yarışın devam ettiğini, kaybedilecek puanların artık telafisinin mümkün olmadığını belirtti. Ümraniyespor’un ilk iki yarışının içerisindeki rakiplerinden biri olduğuna değinen Bakır,

"Rakibimiz, Süper Lig’i sezon başından itibaren çok isteyen ve iyi top oynayan ekiplerden birisi. Çok tecrübeli bir kadroya sahipler. Özellikle iç sahada çok başarılı sonuçlar aldı. Sahalarında 16 maçta sadece Eskişehirspor’a karşı kaybettiler. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi. Her iki ekip için de zorluk ve anlamı yüksek bir maç olacağına vurgu yapan Bakır, şöyle konuştu:

"Rakibimiz ilk iki şansını kaybetmek istemiyor, biz ise yara almamak için oynayacağız. Şampiyonluk yarışında sezonun en zor ve en değerli maçına çıkıyoruz. Ümraniyespor karşısında kazanıp, Süper Lig’e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Rakibimizle aramızdaki beş puanlık fark çok önemli değil. Rehavetin getireceği zararları biliyoruz. Bu nedenle hedefimiz bir puan değil üç puan üzerine olacak." Geçen sezon veda ettikleri

Süper Lig’in kapısına geldiklerini aktaran Bakır, "Bu ligde hep misafir olduğumuzu söyledik. Misafirliğimizi Ümraniyespor maçı ile sonlandırıp son hafta kendi sahamızda Gazişehir Gaziantep maçı ile kupamızı kaldırmak en büyük temennimiz. Bu camia futbolcusundan taraftarına kadar verdiği mücadele ile bunu sonuna kadar hak etti." ifadelerini kullandı.

Tarihi jest

Ümraniyespor’la deplasmanda şampiyonluk maçına çıkacak olan Çaykur Rizespor’da yönetim, mücadelenin Fenerbahçe’nin stadında oynamasını talep etmişti. Bu konuda Ümraniyespor’la görüşen ve onay alan Yeşil-Mavililer, Fenerbahçe cephesiyle iletişime geçti.

Ancak maç sonunda oluşacak yoğunluktan ötürü Sarı-Lacivertliler, güvenlik gerekçesiyle bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Karadeniz ekibi, maçın Ümraniye’de oynanmasına karar verdi.

Ümraniyespor yönetiminden taraftar için ek kontenjan talebinde bulunan Rize cephesinin bu isteği de kabul edildi. Ümraniyespor’un şampiyonluk şansının devam ettiği bu süreçte Rize’ye gösterdiği nezaket büyük takdir gördü.