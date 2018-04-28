Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresunspor Samsunspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor ile ligde iddiası kalmayan Akın Çorap Giresunspor'a konuk oluyor. Giresunspor, ligde oynadığı 32 maçta 41 puan toplarken, Samsunspor ise 32 haftada 35 puan topladı. Peki Giresun Samsun maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

GİRESUNSPOR 0-1 SAMSUNSPOR [CANLI]

16'Enes İslam İlkin, gol pasını veren isim.

16'GOL! Muhammet Beşir Samsunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 32 haftada topladığı 35 puanla küme düşme hattında bulunurken, 41 puanı bulunan Akın Çorap Giresunspor ’un bir iddiası bulunmuyor. Samsunspor, küme düşme hattından kurtulmak için Giresunspor’u yenip, Denizlispor’un puan kaybetmesini, Adana Demirspor ve Eskişehirspor’un da kaybetmesini bekleyecek

Giresunspor-Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giresun Atatürk Stadı'nda Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak ve beIN Boxoffice 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

45. randevu

Samsunspor ve Giresunspor resmi müsabakalarda 44 kez karşılaştı. Daha önce oynanan 44 karşılaşmada Samsunspor’un 18, Giresunspor ise 17 galibiyeti bulunuyor. 9 maç da eşitlikle sonuçlandı. Giresun’da oynanan 22 karşılaşmadan 13’ünü Giresunspor, 5 maçı ise Samsunspor önde tamamladı. 4 maç da beraberlikle sonuçlandı Bu zamana kadar oynanan 44 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 43 gol atma başarısı gösterirken, Giresunspor ise rakip fileleri 47 kez havalandırdı. Giresun’da oynanan 22 karşılaşmada ise Samsunspor 15 gol atarken, Giresunspor ise 26 gol kaydetti.

Samsunsporlu futbolculara prim dopingi​

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un kayyum heyeti başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, takımın ligde kalması halinde futbolculara 1 milyon lira prim dağıtılması yönünde karar aldıklarını açıkladı. Karayılmaz, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, ligde 35 ve 37 puanı bulunan takımların halen küme düşme potası içinde yer aldıklarını söyledi.

Son iki maçlarını kazanarak 41 puana ulaşıp, ligde kalacaklarına inandığını dile getiren Karayılmaz, "Futbolcularımıza kümede kalmaları halinde 1 milyon lira prim dağıtacağız. Kümede kalmak adına önümüzdeki ilk engel, Giresunspor maçı. İki Karadeniz ekibi, derbi gibi bir karşılaşmada mücadele edecek. Bu maç bizim için hayati derecede önem taşıyor. Futbolcularımıza maç öncesi ve sonrasında sürekli psikolojik destek veriyoruz. Bu maçı kazanabileceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Herkesin bir planı varsa Allah’ın da bir planı var"

Kırmızı-beyazlıların orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak son düdüğe kadar savaşmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bu hafta iyi oynadık, öne de geçtik. Sadece bizden kaynaklanmayan nedenlerle kazanamadık. Şansımız hala devam ediyor. Kümede kalma şansımız matematiksel olarak devam ettiği sürece elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Herkesin bir planı varsa Allah’ın da bir planı var. Sonunda gülen taraf biz olacağız ve ligde kalacağız. Stresli günler yaşıyoruz. Bizim işimiz bu. Futbolda böyle şeyler oluyor. İnşallah bu yükün altından kalkacağız" dedi.



Cebe: "Giresunspor’u yenip ipleri elimize alacağız"



Denizlispor karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen avantajlarını koruyamadıklarının altını çizen takım kaptanlarından Ahmet Cebe, "Denizlispor maçında 2 puan kaybettik. Kazansaydık ipler bizim elimizde olacaktı. Üzgünlüğümüzü 2 gün atlatamadık. Şimdi Giresunspor maçına odaklandık. Bu maçı alırsak ipleri tekrar ele alacağımızı düşünüyoruz. Sonra da Ümraniyespor ile final maçı oynayacağız. Son maçta stadın dolu olması gerekir diye düşünüyorum. Ama öncelikle Giresun’dan 3 puanla dönmemiz gerekiyor. Bu sezon hakemler tarafından bize çok hatalar yapıldı. 2 tarafa da hatalar yapılsa bir şey demeyiz ama hatalar hep bizim aleyhimize oluyor. Herkes hata yapabilir. Bizler de hata yapıyoruz. Hakemler de hata yapabilir. 1-2 tane hata yapabilirler. Ama hatalar hep bizi üzüyor. Bizi de bu kızdırdı. Allah, onlarında işlerini rast getirsin. Hatasız maçlar yönetmelerini ve daha konsantre olmalarını diliyorum. Çünkü bizim de sahada ortaya koyduğumuz bir emek var. Bu emeğin yok olmamasını istiyoruz" diye konuştu.