Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisaspor Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 33. hafta maçında deplasmanda Manisaspor ile karşılaşıyor. Deplasmanda kazanarak liderlik yarışını sürdürmek isteyen Ankaragücü 3 puan peşinde. Peki heyecanla beklenen Manisa Ankaragücü maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Genç ağırlıklı kadrosuyla ligde son 12 maçın 11’ini kaybeden Manisaspor için mücadele yalnız prestij niteliği taşırken Ankaragücü’nün 90 dakika sonrası Süper Lig’e dönüşünü ilan etme ihtimali bulunuyor.

Geçen sezon 2’nci Lig’den 1’inci Lig’e çıkan Başkent temsilcisi, Manisaspor’u yener, alt sırasındaki rakipleri Ümraniyespor ve Boluspor ise puan kaybı yaşarsa son hafta öncesi 6 yıl sonra Süper Lig’e dönecek.

Manisaspor-Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Zorbay Küçük’ün yöneteceği mücadele saat 15.30’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ankaragücü’nde Süper Lig hesapları

Başkent ekibinin, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Manisa ekibi karşısında galip gelmesi durumunda bitime bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileme olasılığı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaşmak için Ümraniyespor’un evinde Çaykur Rizespor, Boluspor’un da deplasmanda Eskişehirspor ile oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek.

1. Lig’de 33. haftada oynanacak maçların ardından Süper Lig’e çıkacak iki ekibin netleşme ihtimali var. Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Çaykur Rizespor, kendisi gibi Süper Lig’e doğrudan çıkma mücadelesi veren ve haftaya 58 puanla üçüncü basamakta giren Ümraniyespor’a konuk olacak. Rize ekibi, İstanbul’dan 1 puanla dönmesi durumunda ligi ilk 2 içinde bitirmeyi garantileyerek, Süper Lig biletini alacak.

MKE Ankaragücü ise Manisa deplasmanında kazanıp, Ümraniyespor, Çaykur Rizespor’u yenemezse, Boluspor’un da Eskişehirspor’a puan kaybetmesi durumunda 2011-2012 sezonunda düştüğü Süper Lig’e dönmeyi garantileyecek, aksi durumda heyecan son haftaya taşınacak.

Ligde sezonun 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep’i, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor’u, Boluspor da Denizlispor’u ağırlayacak. Ümraniyespor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.