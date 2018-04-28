Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BB Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor maçı canlı izle! BB Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor skor kaç kaç? Spor Toto 1.Lig'in 33. haftasında play-off mücadelesi veren iki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Tetiş Yapı Elazığspor karşı karşıya geliyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bu kritik maç öncesi play-off iddiası bulunan iki takımnda Erzurumspor'un 49, Elazığspor'un 47 puanı bulunuyor.

ERZURUMSPOR 2-1 ELAZIĞSPOR [CANLI]

17'Golün asistini yapan isim Taylan Antalyalı.

17'GOL! Mert Nobre ile BŞB Erzurumspor farkı 2'ye çıkarıyor.

2'Golün asistini yapan isim Erhan Çelenk.

2'GOL! Taylan Antalyalı BŞB Erzurumspor takımını öne geçiren golü atıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Spor Toto 1. Lig'de yarın aynı saatte başlayacak 33. hafta maçlarının ardından Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunuyor.

Çaykur Rizespor'un 63 puanla lider durumda bulunduğu ligde Karadeniz temsilcisi, yarın 3. sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi rakibinden en az 1 puan aldığı takdirde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek.

Çaykur Rizespor'un takipçisi MKE Ankaragücü ise Grandmedical Manisaspor'u yenip, Ümraniyespor'un puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.

Geçen yıl TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Başkent temsilcisi, en son 2011-2012'de Süper Lig'de yer almıştı.

Play-off barajında yer alan Boluspor'un 56, Gazişehir Gaziantep'in 53 ve Altınordu'nun 52 puanın bulunduğu ligde bu takımları takip eden 49 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 47 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor ve 46'şar puanlı Balıkesirspor Baltok ile İstanbulspor, play-off için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

Düşme hattı

Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un daha önce lige veda ettiği Spor Toto 1. Lig'de düşme hattı yakınındaki takımlar da kritik müsabakalara çıkacak.

Ligden düşecek son takımın 34. haftada belli olacağı ligde 35'er puana sahip takımlardan Denizlispor, lige veda etmesi kesinleşen Gaziantepspor'u konuk ederken, Samsunspor ise Akın Çorap Giresunspor deplasmanında puan arayacak.

Ligde 37 puanı bulunan Eskişehirspor, yarın Boluspor'u ağırlarken, aynı puana sahip Adana Demirspor da Adana'da Altınordu karşılaşacak.

Program

Tüm maçların yarın saat 15.30'da başlayacağı 33. haftada program şöyle:

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediyesi)

Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)

Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)