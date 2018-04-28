Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehirspor Boluspor maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Heyecan dorukta. Eskişehirspor-Boluspor maçı canlı izleme linki burada! Eskişehirspor-Boluspor maçı kaç kaç? Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta mücadelesinde kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor, Süper Lig'e doğrudan yükselme şansını son haftaya taşımayı hedefleyen Boluspor'u konuk ediyor.

ESKİŞEHİRSPOR 0-1 BOLUSPOR [CANLI]

9'GOL! Yusuf Emre Gültekin Boluspor takımını öne geçiren golü atıyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadelede Koray Gençerler düdük çalacak. Saat 15.30'da başlayacak olan karşılaşmanın canlı anlatım turkiyegazetesi.com.tr de

Bu kritik mücadele öncesi Eskişehirspor 37 puanla 13. sırada yer alıyor. Konuk Boluspor ise 56 puanla 4. sırada bulunuyor.