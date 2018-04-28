Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor-Altınordu maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1.Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor sahasında İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk ediyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 15.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor. Ligde 52 puanı bulunan Altınordu, Adana deplasmanından 3 puanla ayrılıp play-off'taki yerini sağlama almak istiyor. Geride kalan 32 haftada 37 puan toplayan Adana Demirspor karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp küme düşme hattında uzaklaşmak istiyor.

Adana Demirspor Altınordu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 15:30'da başladı. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi turkiyegazetesi.com.tr'de.