Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazişehir Gaziantep Balıkesirspor Baltok maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gazişehir Gaziantep FK, Balıkesirspor Baltok'u konuk ediyor. Ankaragücü'ne deplasmanda 4-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep, Balıkesirspor Baltok'u mağlup edip play-off şansını sürdürmek istiyor. Ligde son 2 haftadır galip gelemeyen Balıkesirspor Baltok play-off potasına girmek için kalan 2 maçını da kazanmak istiyor. Peki Gazişehir Balıkesir maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

GAZİŞEHİR 0-1 BALIKESİRSPOR [CANLI]

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

41'GOL! Mahatma Otoo Balıkesirspor Baltok takımını öne geçiren golü atıyor.

22'Balıkesirspor Baltok takımında Mahatma Otoo, sarı kart görüyor.

15'Gazişehir Gaziantep FK takımında Ahmet Kesim, sarı kart görüyor.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Gazişehir Gaziantep Balıkesirspor Baltok maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28 Nisan Cumartesi gübü oynanacak mücadele saat 15:30'da başladı. Karşılaşma beIN BOX OFFICE 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de.