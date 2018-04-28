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Çaykur Rizespor ve Ankaragücü Süper Lig'e yükseldi
28.04.2018 - 17:27 | Son Güncelleme: 28.04.2018 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Ligde bugün oynanan maçlarla birlikte Çaykur Rizespor ile Ankaragücü, Süper Lige çıkmayı garantiledi.
Etiketler : Çaykur Rizespor,
558006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/558006.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
30
20
3
7
68
32
36
63
2
Beşiktaş
30
18
8
4
59
25
34
62
3
Başakşehir
30
19
5
6
52
30
22
62
4
Fenerbahçe
30
17
9
4
62
32
30
60
5
Trabzonspor
30
12
10
8
53
44
9
46
6
Göztepe
30
12
8
10
43
48
-5
44
7
Sivasspor
30
13
5
12
40
45
-5
44
8
Kayserispor
30
12
8
10
40
46
-6
44
9
Kasımpaşa
30
11
7
12
46
48
-2
40
10
Malatyaspor
30
10
8
12
35
41
-6
38
11
Bursaspor
30
10
6
14
39
41
-2
36
12
Akhisar Bld.Spor
30
9
8
13
39
49
-10
35
13
Antalyaspor
30
9
8
13
36
52
-16
35
14
Konyaspor
30
8
8
14
33
36
-3
32
15
Alanyaspor
30
9
5
16
47
53
-6
32
16
Osmanlıspor
30
8
8
14
44
50
-6
32
17
Gençlerbirliği
30
7
9
14
35
49
-14
30
18
Karabükspor
30
3
3
24
20
70
-50
12
31. Hafta Maçları
27.4.2018
Göztepe 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
28.4.2018
Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği
28.4.2018
Antalyaspor - Trabzonspor
28.4.2018
Kasımpaşa - Fenerbahçe
29.4.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.4.2018
Kayserispor - Alanyaspor
29.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir Fk
29.4.2018
Galatasaray - Beşiktaş
30.4.2018
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
32
18
9
5
63
36
27
63
2
Ankaragücü
32
17
8
7
51
33
18
59
3
Ümraniyespor
32
17
7
8
46
31
15
58
4
Boluspor
32
17
5
10
50
28
22
56
5
Gaziantep BB
32
15
8
9
55
33
22
53
6
Altınordu
32
15
7
10
54
43
11
52
7
Erzurum BB
32
13
10
9
51
42
9
49
8
Elazığspor
32
13
8
11
50
38
12
47
9
Balıkesirspor
32
14
7
11
51
45
6
46
10
İstanbulspor
32
13
7
12
39
37
2
46
11
Adanaspor
32
12
7
13
41
49
-8
43
12
Giresunspor
32
11
8
13
43
39
4
41
13
Eskişehirspor
32
11
7
14
58
54
4
37
14
Adana Demirspor
32
10
7
15
42
46
-4
37
15
Denizlispor
32
9
8
15
38
46
-8
35
16
Samsunspor
32
7
14
11
28
41
-13
35
17
Manisaspor
32
7
3
22
30
73
-43
15
18
Gaziantepspor
32
2
4
26
14
90
-76
1