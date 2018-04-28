Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? ile merak ettikleriniz haberimizde. Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Liderlik yarışını sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde. Ligde orta sıralardan düşmek istemeyen Kasımpaşa ise evinde saha avantajını kullanarak 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Peki Paşa Fener maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

KASIMPAŞA 0-0 FENERBAHÇE [CANLI]

19'Alper Potuk'un kısa pasıyla topla buluşan Aatif Chahechouhe ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleyi bulmuyor ve dışarı çıkıyor.

17'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Bernard Mensah ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen yanında bu topa hareketlenen Mbaye Diagne kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin hemen üzerinden dışarı çıkıyor.

15'Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Strahil Popov ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte bu topa hareketlenen Bernard Mensah, Volkan Demirel'e faul yapıyor.

12'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Şener Özbayraklı ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak takım arkadaşından seken topu savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

8'Orta alandan atılan pasa hareketlenen Trezeguet sol kanatta ofsaytta kalıyor.

4'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Trezeguet ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor ancak bu top kaleci Volkan Demirel'in kontrolünde kalıyor.

1'Hakem Cüneyt Çakır maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Ev sahibi Kasımpaşa maça başlayan taraf oluyor.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Eray, Omeuro, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, İlhan, Diagne

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado.

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda, saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 32. haftasında Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler Roman Neustaedter ve Mathieu Valbuena’nın 1, Giuliano’nun ise 2 golüyle 4-2 kazanmıştı.

İlk maçı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı

Ligde Göztepe maçıyla çıkışa geçen ve üst üste 3 maçını da kazanan Kasımpaşa, son hafta deplasmanda Atiker Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, haftaya 40 puanla 9. sırada girecek.

Kasımpaşa’da önemli karşılaşma öncesinde sakat oyuncular Fode Koita ve Ramazan Köse dışında eksik bulunmuyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 4-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa 30. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde 30. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 29 maçtan 23’ünü Fenerbahçe, 3’ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin lig maçlarındaki 69 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı.

Kasımpaşa 10 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig’de Fenerbahçe ile yaptığı son 10 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0’lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 10 maçtan 9’unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

Kasımpaşa’daki maçlar

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Fenerbahçe’yi 7. kez ağırlayacak. İki takım arasında Kasımpaşa’daki statta oynanan tamamı Süper Lig’deki 6 müsabakadan 5’ini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı. Fenerbahçe, Kasımpaşa’da 13 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1’lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa’nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı’nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1’lik maç da iki ekip arasındaki 29 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy’de yapılan ve Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013’te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup’ta hem de Final Grubu’nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa, 14 maçta gol atamadı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 29 maçın 14’ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 15 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.