Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Evinde saha avantajını kullanarak galibiyet peşinde olan Antalyaspor, kötü gidişatına dur diyerek düşme hattından sıyrılmak istiyor. Trabzonspor ise ligin üst sıralarından düşmek istemiyor. Antalyaspor, geçtiğimiz 30 haftada 35 puan toplarken Fenerbahçe ise 30 haftada 60 puan topladı. Peki Antalya TS maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

ANTALYASPOR 1-1 TRABZONSPOR [CANLI]

40'GOL!! Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getiriyor.

34'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Jose Sosa geçiyor. Sosa'nın ortasına arka direkte yükselen Filip Novak'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

33'Burak Yılmaz'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Jose Sosa'nın yaptığı orta etkisiz oluyor.

30'Antalyaspor yarı alanının ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Jose Sosa geçiyor. Sosa'nın ortasını Antalyaspor savunması kafayla uzaklaştırıyor.

18'Olcay Şahan'ın havadan gönderdiği pası Burak Yılmaz kafayla altıpasa yakın bir bölgede bulunan Yusuf Yazıcı'ya indirmek istiyor ancak son anda araya giren Antalyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

17'Souleymane Doukara'nın pası ile ceza sahası içerisine sağ çaprazda buluşan Emre Güral'ın çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'dan dönüyor.

15'Jose Sosa'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ kanatta topla buluşan Joao Pereira'nın ortasını Ondrej Celustka kafayla kornere uzaklaştırıyor.

12'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Jose Sosa geçiyor. Sosa'nın ortası kaleci Ruud Boffin'de kalıyor.

10'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Emre Güral geçiyor. Emre Güral'ın ortasını Trabzonspor savunması uzaklaştırıyor.

6'Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Souleymane Doukara oluyor.

6'GOL! Antalyaspor, Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Souleymane Doukara, yerden pasını penaltı noktasına yakın bi bölgede bulunan Emre Güral'a gönderiyor. Emre Güral'ın gelişine çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşuyor.

3'Hakan Özmert'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Ondrej Celustka'nın çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'dan dönüyor.

2'Olcay Şahan'ın sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Juraj Kucka'nın çektiği şut az farkla üsten dışarı çıkıyor.

1'Karşılaşma Souleymane Doukara'nın yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor kendi sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. 28 Nisan Cumartesi saat 19.00’da başlayacağı açıklanan Antalyaspor Trabzonspor maçı saat 19:00’da başlayacak. Antalyaspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1’den canlı izlenebilecek.