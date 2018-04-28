Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada sezon sonunda bordo-mavili ekipten ayrılabileceğini de söyledi.

Burak Yılmaz öncelikle yapılan eleştirilerle ilgili konuştu ''4 haftadır karnımda bir sakatlığım var, uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar oynama diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Herkes bir şeyler söylüyor, çok umurumda değil'' dedi.

'BELKİ DE GİTMEK DAHA DOĞRU'

Golcü oyuncu sezon sonunda ayrılabileceğinin de sinyallerini verirken ''Transfer teklifleri alıyorum diye devre arasında da söyledim. Yine de var. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Yönetimle sezon sonu konuşacağız, belki de gitmek daha doğru. Başkan yüksek maliyetli oyuncuların gitmesi gerektiğini hep söylüyor. Haklı, konuşacağız, karşılıklı isteklerimizi karşılarsak devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.