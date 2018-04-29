Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede iki taraf da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Galatasaray, saha avantajını kullanarak evinde liderliğini korumak istiyor. Beşiktaş ise Sarı-kırmızılı ekiple puan farkını kapatıp liderliği kapmak için galibiyet peşinde. Galatasaray oynadığı 30 maçta 63 puan toplarken Beşiktaş, 30 haftada 62 puan topladı. Peki futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi 29 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr'de.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Maicon, Denayer, Nagatomo, Mariano, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

"BEŞİKTAŞ'I KİMSE YIKAMAZ"

Beşiktaş’ın Pendik’teki No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisleri açıldı. Açılışa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler katıldı. Orman burada, “Beşiktaş efendiliğiyle namusuyla büyüyor. Beşiktaş büyürken birlik olmak zorunda. Hamd olsun Beşiktaş’ı kimse yıkamaz. Kimsenin buna gücü yetmez” dedi.

ASLAN KÖŞEYİ DÖNECEK

G.Saray’da Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulüp stada, ‘Garage Sale’ standı kurdu ve eski stokları eritme kararı alındı. Şimdiye dek bilet satışlarından 4 milyon TL gelir elde eden kulübün, bu rakamı 6 milyon TL’ye taşıması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, kritik derbi öncesinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile yönetimini Türk Telekom Stadı’nda ağırlamak için özel bir davet gönderdi.

Sakat, cezalı ve ceza sınırındaki oyuncular

Dev mücadele öncesinde Galatasaray'da kritik bir eksik bulunuyor. Sezon başından bu yana takımın vazgeçilmezlerinden olan Serdar Aziz, kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Serdar Aziz'in dışında sakatlığı bulunan yedek kaleci Eray İşcan da maç kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş'ta ise sezonu kapatan Caner Erkin, derbide görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte Atınç Nukan'ın da sakatlığı sürüyor.

Derbi ligin düğümünü çözecek

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele, ligin bitimine son 4 hafta kala yalnızca bu iki takımı değil, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor...

Kritik maç öncesi Galatasaray, 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı takımın takipçilerinden Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 62, Fenerbahçe ise 60 puanda bulunuyor. Bu maçta alınacak sonuç, şampiyonluk yarışında bulunan 4 takımı da etkileyecek.

GALATASARAY KAZANIRSA...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev derbiyi Galatasaray'ın kazanması halinde, sarı-kırmızılı takım puanını 66'ya yükseltecek ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaracak. Galatasaray'ın Beşiktaş ile arasındaki puan farkını, ligin bitimine 3 hafta kala 4'e yükseltmesi, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmasına sebebiyet verebilir.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA...

Kritik derbide gülen tarafın Beşiktaş olması halinde ise siyah-beyazlılar puanını 65'e yükseltecek ve Galatasaray'ın 2 puanla önüne geçecek. Medipol Başakşehir'in derbinin oynanacağı gün Osmanlıspor deplasmanında alacağı olası galibiyette dahi haftayı lider kapatacak olan Beşiktaş, ikili averajda rakibinin gerisinde olduğu için sezon sonuna kadar iki takımın da puan kaybetmediği düşünüldüğünde şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıracak. Galatasaray ve Fenerbahçe ise iki rakibinin de puan kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.

BERABERLİK, BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'YE YARIYOR

Dev derbide beraberliğin çıkması ise Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yarayacak. Ligin 3'üncü ve 4'üncü sırasında bulunan iki ekip, ilk iki sıradaki rakiplerinin birbirine çelme takması ve kendi maçlarını kazanmaları durumunda rahat bir nefes alacak. Medipol Başakşehir, olası Osmanlıspor galibiyetinde liderlik koltuğunun yeni sahibi olacakken, Fenerbahçe ise Kasımpaşa deplasmanında galip gelmesi halinde puanını 63'e yükselterek Başakşehir ile 2, Galatasaray ile 1, Beşiktaş ile ise aynı puanda haftayı kapatacak.

TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

GALATASARAY: Beşiktaş, Akhisarspor (D), Yeni Malatyaspor, Göztepe (D)

BEŞİKTAŞ: Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D), Sivasspor

BAŞAKŞEHİR: Osmanlıspor (D), Sivasspor, Antalyaspor (D), Kasımpaşa

FENERBAHÇE: Kasımpaşa (D), Bursaspor, Karabükspor (D), Konyaspor

Savunmaya özel uyarı

Fatih hocanın savunma hattı için de özel uyarıları oldu. Bu sezon duran toplardan çok çeken Sarı- Kırmızılılar, korner ve yan top organizasyonları için savunma çalışmalarında bulundu. Terim yüksek konsantrasyon, yardımlaşma ve doğru kademeyle bu sıkıntının çözüleceğine inanıyor.