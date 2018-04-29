Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Akhisar maçı şifresiz canlı anlatımı ve Malatya Akhisar skor kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize bu haberden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 31. haftasındda Yeni Malatya, Teleset Mobilya Akhisar ile kendi evinde karşılaşıyor. Yeni Malatya, ligde oynadığı 30 maçın ardından 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde ederek; 38 puanla 10. sırada bulunuyor. Akhisar ise 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 35 puanla 13. sırada yer alıyor. Saha ve seyirci avantajı elinde bulunan Malatya, Akhisar karşısında gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Akhisar ise zorlu Malatya deplasmanında gol veya goller bularak sahadan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Malatya Akhisar maçının şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet görüntüleri turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü saat 13.30’da T.M. Akhisarspor ile sahasında karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman tam kadro yapılırken, çalışmada futbolcuların hırslı oldukları gözlendi. 3 haftadır galibiyet alamayan sarı-kırmızılılarda hedef galip gelip, ligde kalma adına tamamen rahatlayabilmek. Hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren Malatya temsilcisinde eksik oyuncu bulunmuyor. Pazar günkü müsabakanın taktik çalışmasını yapan sarı-kırmızılı ekipte Erol Bulut, hata yapan isimleri sert şekilde uyardı. Bulut, özellikle kanat organizasyonlarında adam paylaşımlarının doğru yapılması gerektiğini söyledi.

Bulut’un T.M. Akhisarspor karşılaşmasına geçen haftaki Beşiktaş maçından farklı olarak, yedek bıraktığı Aytaç’ı da dahil ederek başlayacağı öğrenildi.

MUHTEMEL KADROLAR:

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Ertaç- Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 10 TL, 4.Kategori 7,50 TL, Misafir Tribünü 6,50 TL

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Fatih - Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Aykut, Barbosa, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov

SAKAT: Serginho, Eray

CEZALI: Sissoko

AKHİSARSPOR, ALT SIRALARDAN KURTULMA PEŞİNDE

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

Ligde 31. haftaya 35 puan ve averajla 12. sırada giren Akhisarspor, düşme hattının sadece 3 puan önünde yer alıyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligin ilk yarısında rakibiyle evinde golsüz berabere kalan Akhisarspor, deplasmandan galibiyetle ayrılıp, alt sıralardan uzaklaşmak amacında.

Cezalı Abdoulwahid Sissoko'nun forma giyemeyeceği Teleset Mobilya Akhisarspor'da Serginho ve Eray Ataseven'in sakatlıkları bulunuyor.