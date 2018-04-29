Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Başakşehir maçı canlı skoru kaç kaç ve Osmanlı Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatım detayları burada yer alıyor. Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Ankara'da Osmanlıspor'un konuğu oluyor. Osmanlıspor, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde ederek 32 puanla 16. sırada bulunuyor. Medipol Başakşehir ise 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde ederek 62 puanla 4. sırada zirve yarışını sürdürüyor. Zirve yarışı veren ve ligde kalma mücadelesi veren her iki takım için galibiyetin büyük önem arz ettiği mücadelede saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Osmanlı, güçlü rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftada Başakşehir ise Osmanlı deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Osmanlı Başakşehir maçı şifresiz canlı anlatımı, maç skoru ve maç sonrası özet görüntüleri turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

OSMANLISPOR, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA HAZIR

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılılar, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Haftanın son antrenmanı, sprint çalışması ve duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Tedavisine devam edilen Mehmet Batdal antrenmana katılmazken, İranlı futbolcu Payam Sadeghian takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Karşılaşma yarın saat 16.00'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak.

BAŞKENTTE KRİTİK MAÇ

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor ile şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşma ligin hem altını hem de üstünü çok yakından ilgilendiriyor.

Ligde 31. haftaya ev sahibi Osmanlıspor 32 puan ve averajla 16., Medipol Başakşehir ise 62 puan ve averajla 3. sırada girdi.

Başkent ekibinde sakatlığı süren Mehmet Batdal ve henüz hazır olmayan Payam Sadeghian maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER:

OSMANLISPOR

Karcemarskas- Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Serfar, Lumanza, Regattin, Cikalleshi

SAKAT: Mehmet Battal, Payam

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 43 TL, Misafir Tribünü 54 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Volkan- Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

SAKAT: Napoleoni

CEZALI : Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, BAŞKENT DEPLASMANINDA

Şampiyonluk yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın, ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk olacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Turuncu-lacivertliler, 31. haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde, averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Osmanlıspor ise haftaya 32 puan ve averajla 16. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

- Napoleoni yok

Medipol Başakşehir'de maç öncesinde tek eksik bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni, Osmanlıspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

- Beş futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor, Junior Caicara, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu beş oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.