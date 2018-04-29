Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig gol krallığı, Süper Lig puan durumu 2018, Süper Lig mac sonuclari puan durumu ve kalan maçlar ile ilgili detaylar burada. Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken ligde şampiyonluğa aday Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in maçları git gide kızışıyor. Öyle ki; Süper Lig puan durumu 2018 sonuçları, Süper Lig maç sonuçları, Süper Lig fikstürü, kalan maçlar ve Süper Lig gol krallığı futbol severler tarafından ilgi ile takip ediliyor. 30 hafta sonunda Galatasaray, 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 63 puanla birinci sırada bulunuyor. 31 maç oynayan Fenerbahçe ise 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak Galatasaray'la aynı puanda (63) 2. sırada yer alıyor. Maç eksiği bulunan ve bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda Galasaray'a konuk olacak Beşiktaş ise; 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 62 puanla 3. sırada zirve yarışını sürdürüyor. Bugün Osmanlıspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 62 puanda 4. sıradaki yerini koruyor. Ligin son sırasında Spor Toto 1. Lig'e düşmeyi garantileyen tek takım ise 12 puanla Karabükspor, 30 puanla Gençlerbirliği 17'inci, 32 puanla Osmanlıspor 16'ıncı, yine 32 puanla Konyaspor ise 15. sırada bulunuyor.

32. haftada Medipol Başakşehir, Cuma saat 20:00'da Demir Grup Sivasspor ile kendi evinde karşılaşacak. Fenerbahçe ise pazar günü saat 16:00'da Bursaspor'u ağırlayacak. Yine aynı saatte başlayacak bir başka önemli mücadelede ise Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray ise Teleset Mobilya Akhisar deplasmanına konuk oluyor.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU, GOL KRALLIĞI VE KALAN MAÇLAR İÇİN TIKLAYIN

İşte zirve yarışını sürdüren takımların kalan maçları:

Galatasaray:

33. hafta: Evkur Yeni Malatyaspor

34. hafta: Göztepe (D)

Beşiktaş:

33. hafta: Osmanlıspor (D)

34. hafta: Demir Grup Sivasspor

Fenerbahçe:

33. hafta: Kardemir Karabükspor (D)

34. hafta: Atiker Konyaspor

Medipol Başakşehir:

33. hafta: Antalyaspor (D)

34. hafta: Kasımpaşa