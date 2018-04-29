Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazanan taraf şampiyonluğa dev bir adım atmış olacak, kaybeden ise umutlarını hayli azaltacak. Saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ev sahibi Galatasaray, kritik derbiden galibiyetle ayrılarak, liderliğini korumaya çalışacak. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Serdar Aziz maçta forma giyemeyecek.

Cezası biten Pepe var

Son 10 gündür yarıda kalan olaylı Fenerbahçe kupa derbisinin yankılarıyla çalkalanan Beşiktaş, bu defa lig derbisinde Galatasaray karşısına çıkacak. Siyah-beyazlılar kazanıp zirveyi ele geçirmenin hesaplarını yapıyor. Ligde son dört maçını kazanan Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılırsa bu sezon ilk defa liderlik koltuğuna kurulmuş olacak. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve PFDK’nın verdiği 1 maçlık cezayı Y. Malatyaspor maçında çeken Pepe, derbide forma giyebilecek. Yine kupada 1 maç ceza alan Tolga da kadroda yer alabilecek.

Gomis gol sözü verdi

Takımının en golcüsü olmasına rağmen derbilerde henüz golü bulunmayan Bafetimbi Gomis, hırsının önüne geçeceğini söyledi. Derbilerde gol atma arzusunun maçlarda kendisine zaman zaman hatalar yaptırdığını söyleyen Gomis, “Kendimi kontrol edip hırsıma yenilmeyeceğim” dedi.

Kartal’ın silahı Talisca

Beşiktaş’ta Anderson Talisca, bu sezon takımının en golcü oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Özellikle ikinci yarıda sorumluluk alan Talisca, rakip fileleri 13 defa havalandırdı. Ligin ilk yarısında 3 defa gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, ikinci devrede ise 10 gol kaydetti.

Cengiz: Kazanacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, derbi öncesi bir yazı kaleme aldı. Cengiz, “Derbide kazananın Galatasaray olacağına yürekten inanıyorum. Ama en az kazanmak kadar önemli olan Galatasaray değerlerinin her zaman olduğu gibi stadımızda hissedilmesidir” ifadelerini kullandı.



Orman: Bizi yıkamazlar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Pendik NO:1903 Tesisleri’nin açılışına katıldı. F.Bahçe maçına çıkılmama kararı ilgili konuşan Orman, “Beşiktaş efendiliğiyle, dürüstlüğüyle namusuyla büyüyor. Allah’a hamdolsun Beşiktaş’ı kimse yıkamaz. Kimsenin ona gücü yetmez” dedi.



Negredo seri peşinde

Beşiktaş’ın son 2 haftada yaptığı maçlarda birer gol bulan Alvaro Negredo gol serisini derbide de sürdürmeye çalışacak. Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında fileleri havalandıran İspanyol golcü, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçında da bir gol atıp derbileri boş geçmemişti.



Üç Kartal sınırda

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcunun sarı kart ceza sınırı devam ediyor. Tosic, Quaresma ve Negredo, Galatasaray maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor maçında olmayacak.

120-109

İki takım arasındaki 94 yıllık rekabette, Galatasaray’ın Beşiktaş’a karşı galibiyetlerde 120-109, gol sayılarında da

480-451 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında ligde yapılan 119 maçın 43’ünü sarı-kırmızılılar, 34’ünü siyah-beyazlılar kazandı.