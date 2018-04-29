Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta sezonun en önemli maçı öncesi galibiyetten başka bir şey düşünülmüyor. Türk Telekom Stadı’nda sezonun en önemli maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar bu maçı kazanamadığı takdirde şampiyonluk yolunda kapanması zor bir yara almış olacak. Dev maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş, galibiyetin şifresini oyuncularına verdi. Rakiplerinin kendi seyircisi önünde maça baskılı başlayacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı bu baskıyı kırmak zorunda olduklarını söyledi. Baskıyı azaltıp oyunu dengeledikten sonra Kartal’ın hücum silahları devreye girecek. Güneş, hafta içindeki antrenmanlarda Quaresma, Talisca, Babel ve Negredo’ya özel şut çalışmaları yaptırdı.



Gerginliğe dikkat

Galatasaray’ın savunmadaki zaaflarından faydalanmak isteyen Şenol Hoca, rakip kaleye fırsat buldukça şut çekilmesini istedi. Son dönemde formuyla dikkati çeken Medel’i orta sahada görevlendirecek olan tecrübeli hoca, Şilinin yanında Tolgay ile Atiba arasında tercih yapacak. Oğuzhan’ın ilk 11’de olması beklenmiyor. Öte yandan bu sezon kırmızı kartlar yüzünden canı çok yanan Beşiktaş’ta Güneş derbi öncesi futbolcularını uyardı. Karşılaşma boyunca gerginliklerden uzak durulmasını tembihleyen tecrübeli çalıştırıcı, öğrencilerinden hakemle, taraftarlarla ve rakip futbolcularla diyaloğa girmemesini istedi.