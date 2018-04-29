Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Özellikle evinde güçlü bir duruş sergileyen Kasımpaşa, şampiyonluk hedefi için tüm maçlarını kazanmak zorunda olan Fenerbahçe’yi konuk etti. Hızlı ve kalabalık hücumlar yapan Kasımpaşa özellikle Trezequet’nin taşıdığı toplarla gol için yüklenirken, ilerde baskı kurmakta zorlanan Fenerbahçe’nin ciddi bir organizasyon sıkıntısı yaşadığı da aşikardı. Ki, bu mecburi Dirar-Alper değişikliğiyle açıklanabilecek kadar basit değildi. İlk yarım saatlik bölümde Kasımpaşa, 5 kez gole yaklaşırken Fenerbahçe’nin kaleyi bulan şutu bile yoktu. Trezequet 23. dakikada ceza alanında Şener’in müdahalesiyle yerde kaldığında hakem Cüneyt Çakır penaltıyı çalmadı.



Çakır evlere şenlik

Derken, 31’de gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali’nin ortasına vuran Josef dengeleri değiştirdi: 1-0. Fenerbahçe vasatın altında kaldığı maçta bir anda üstünlüğü yakalamıştı. Ancak skor gelişimi bir kez daha hakeme takıldı. Cüneyt Çakır, 43’te Pavelka’nın ceza sahasında elle oynamasını görmezden gelerek yeni bir penaltıyı es geçti. 52’de Popov’un soldan ortasında İlhan’ın şutunu kesmek isteyen Skrtel kendi kalesini vurdu: 1-1. Ancak Fenerbahçe’nin hayallerine veda etmeye niyeti yoktu. 64’te Şener ceza sahası sağ çaprazından yaptığı jeneriklik vuruşla meşin yuvarlağı tavana çiviledi: 2-1. 66’da ise Veysel’in Soldado’yu ceza alanında yere indirmesini Çakır yine umursamadı. 74’te Giuliano’nun aut çizgisi üzerinden çevirdiği tartışmalı pozisyonda topu Valbuena ağlara yolladı: 3-1. Uzatmada Janssen gol perdesini kapattı ve F.Bahçe gözlerini bugünkü zirve maçlarına çevirdi: 4-1.

Skrtel’in başına 10 dikiş

İlk yarının bitimine doğru başına aldığı darbe sebebiyle Martin Skrtel’in kafasında açılma meydana geldi. Soyunma odasında 5 dikiş atılan futbolcu ikinci yarıda da sahadaydı. Slovak oyuncuya maçın ardından götürüldüğü hastanede 5 dikiş daha atıldı. Futbolcu, “Kalitemizi gösterdik. Fakat zor deplasmandan 3 puan kazandık. Evimize mutlu dönüyoruz” dedi.

İnandırıcı değil

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Kasımpaşa galibiyetiyle arkamıza rüzgarı aldık. En kritik maçımız oynadık. Şimdi yarın (bugün) oynanacak maçlara bakacağız” derken kupadaki derbi maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş için flaş sözler kullandı. “Tamamen hislerimle söylüyorum. Beşiktaş’ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar” diyen Kocaman, “Nasıl olsa sahaya çıkmayacaklar diye bizim tarafı yumuşatmak için olabilir, hem de farklı birtakım yerlere mesajlar gönderiliyor diye görüyorum. Bana pek inandırıcı gelmiyor açıkçası. Aslında olması gereken oldu. Sahadan çekilen Beşiktaş’ın hükmen mağlup olmasıydı esas olan. Çıkar bizi yenerlerse ilk kutlayan ben olacağım” ifadelerini kullandı. Bu sözlere cevap veren Fikret Orman, “Biz bir karar aldık ve duruş sergiledik. Aykut Kocaman kendi işine baksın” dedi.

Dirar yetişmedi

F.Bahçe’nin Faslı oyuncusu Dirar sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı. Sağ arka adalesindeki sertleşme sebebiyle hafta içinde takımdan ayrı çalışan Dirar maç öncesi yapılan son kontrollerde ağrıları olunca maç kadrosuna alınmadı.



Son fırsattı

Kasımpaşa’nın çalıştırıcısı Kemal Özdeş, “Sezon başından beri üst sıraları hedefledik. Bu maç belki son fırsattı. Şener’i golündeki davranışı için kimse suçlayamaz. Şener o topu taca vursaydı herkes o davranışı hatırlayacaktı. Bu ülkede kazanmak için her şey mübah” sözlerini kullandı.

Janssen: Gol atmam önemliydi

F.Bahçe’de Süper Lig’de 7 ay sonra gol atma sevinci yaşayan Janssen, “Maç başlangıçta bizim için zordu. Sonradan lehimize çevirmeyi başardık. Tabii ki gol atmam benim için çok önemliydi. Sezonun geri kalanında fit olmak istiyorum. Şu anda çok iyiyim” açıklaması yaptı.