Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, transferde de gaza bastı... Sarı lacivertli yönetim, Arjantinli bir yıldızla önemli ölçüde anlaştı. İmza için geri sayıma geçildi... İşte o detaylar...

Güney Amerika basınından TyC Sports kanalı, sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe'nin Arjantin ekibi Colon'da forma giyen 23 yaşındaki stoper German Conti'yi bitirdiği açıklandı. Oyuncuyla Benfica'nın da ilgilendiği ve 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 5 milyon euro'ya Colon ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

Takımın kaptanlığını yapan Conti'nin de F.Bahçe'de forma giymek istediğinin altı çizilirken, çok büyük bir terslik olmazsa 1.93 boyundaki oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de ter dökeceği kaydedildi. Bu transfer girişiminde ise Türkiye'de tanınan bir menajerin aracılık ettiği detay olarak paylaşıldı. Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa ile temas kurmasının ardından ilk adımı attığı ifade edildi.

Conti futbola alt yapısında başladığı Colon'da sürekli bir gelişim gösterdi. 19 yaşındayken A takımda forma giymeye başlayan stoperin o dönemki piyasa değeri 50 bin euro'ydu. 4 yıl içinde kaptanlığa kadar yükselen German Conti'nin şu anki değeri ise 4.5 milyon euro civarında.

German Conti transferi gerçekleşmesi durumunda sezon başında kiralanan Luis Neto'nun gönderilmesi kesinleşecek. Zenit'ten 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla transfer edilen Portekizli futbolcu sezonun büyük kısmını sakat geçirdiği için devam edilmeyecek.

Conti'nin artıları, hava toplarına çok hakim, adam markajında başarılı, son müdahaleleri yerinde, mücadeleci ve hırslı. Eksileri ise şöyle; oyun kurma yönü zayıf, top kontrolü iyi değil, erken yoruluyor, fazla hızlı değil. (Fotomaç)