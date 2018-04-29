Medipol Başakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, Osmanlıspor maçının 14. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız isim gelecek hafta Sivasspor'a karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.
Osmanlıspor maçında sarı kart gören Adebayor cezalı duruma düştü
29.04.2018 - 16:36 | Son Güncelleme: 29.04.2018 - 16:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Adebayor'u kaybetti.
Etiketler : adebayor,başakşehir,edabayor,
558117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/558117.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
30
20
3
7
68
32
36
63
2
Fenerbahçe
31
18
9
4
66
33
33
63
3
Beşiktaş
30
18
8
4
59
25
34
62
4
Başakşehir
30
19
5
6
52
30
22
62
5
Trabzonspor
31
13
10
8
55
45
10
49
6
Göztepe
31
13
8
10
48
48
0
47
7
Sivasspor
31
14
5
12
41
45
-4
47
8
Kayserispor
31
12
8
11
41
48
-7
44
9
Kasımpaşa
31
11
7
13
47
52
-5
40
10
Malatyaspor
30
10
8
12
35
41
-6
38
11
Bursaspor
30
10
6
14
39
41
-2
36
12
Alanyaspor
31
10
5
16
49
54
-5
35
13
Akhisar Bld.Spor
30
9
8
13
39
49
-10
35
14
Antalyaspor
31
9
8
14
37
54
-17
35
15
Konyaspor
30
8
8
14
33
36
-3
32
16
Osmanlıspor
30
8
8
14
44
50
-6
32
17
Gençlerbirliği
31
7
9
15
35
50
-15
30
18
Karabükspor
31
3
3
25
20
75
-55
12
31. Hafta Maçları
27.4.2018
Göztepe 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
28.4.2018
Demir Grup Sivasspor 1 - 0 Gençlerbirliği
28.4.2018
Antalyaspor 1 - 2 Trabzonspor
28.4.2018
Kasımpaşa 1 - 4 Fenerbahçe
29.4.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
29.4.2018
Kayserispor - Alanyaspor
29.4.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Medipol Başakşehir Fk
29.4.2018
Galatasaray - Beşiktaş
30.4.2018
Bursaspor - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
33
19
9
5
64
36
28
66
2
Ankaragücü
33
18
8
7
54
33
21
62
3
Ümraniyespor
33
17
7
9
46
32
14
58
4
Boluspor
33
17
6
10
52
30
22
57
5
Gaziantep BB
33
15
8
10
55
34
21
53
6
Erzurum BB
33
14
10
9
55
43
12
52
7
Altınordu
33
15
7
11
54
44
10
52
8
Balıkesirspor
33
15
7
11
52
45
7
49
9
İstanbulspor
33
14
7
12
43
37
6
49
10
Elazığspor
33
13
8
12
51
42
9
47
11
Giresunspor
33
12
8
13
45
40
5
44
12
Adanaspor
33
12
7
14
41
53
-12
43
13
Adana Demirspor
33
11
7
15
43
46
-3
40
14
Eskişehirspor
33
11
8
14
60
56
4
38
15
Denizlispor
33
10
8
15
43
46
-3
38
16
Samsunspor
33
7
14
12
29
43
-14
35
17
Manisaspor
33
7
3
23
30
76
-46
15
18
Gaziantepspor
33
2
4
27
14
95
-81
1