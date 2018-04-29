Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke basınına konuşan Vagner Love, "Eğer Brezilya'ya geri döneceksem, bunun şimdi olmasını isterim. Çok fazla bekleyemem çünkü buraya yüksek seviyede oynamak için geri dönmek istiyorum, Cortinthians'ta olduğu gibi" ifadesini kullandı.

Corinthians dönemiyle ilgili de konuşan Brezilyalı golcü, "Özlüyorum, hayatımım ve kariyerimin çok önemli bir evresiydi. Geri dönmeyi ve Corinthians gibi büyük bir kulübün formasını yeniden giymeyi istiyorum ancak bunun doğal bir şekilde olmasına çalışıyorum. Eğer oraya geri dönersem, gururla giderim" dedi.

MAALESEF OLMADI

Devre arası transfer döneminde Flamengo ile görüştüğünü söyleyen Vagner Love, "İnsanlar bir şeyi gerçekten isterse, onun peşinden gider, onu benimser ve kendilerini maksimuma adar. Flamengo ile görüştük, çok iyi bir maaş teklif ettiler ancak ne bir yönetici, ne de bir kulüp yetkilisi beni almak için, pazarlık yapmak için Türkiye'ye geldi. Alanyaspor'dan ayrılmaya ve Flamengo'ya dönmeye çalıştım ancak maalesef olmadı. Flamengo bedavaya almak istedi ancak bu işe yaramadı. Benim gitme isteğimde bir eksiklik yoktu" diye görüş bildirdi.

Beşiktaş'a transferini de değerlendiren 32 yaşındaki forvet, "Yeniden büyük bir takımda oynama, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fikrine çok memnun oldum. Bu şekilde hissettim, bu nedenle doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. İstanbul'dan çok güçlü ve mutluyum" ifadesini kullandı. (Ajansspor)