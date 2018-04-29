Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Bologna'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Milan, deplasmanda Bologna ile karşılaştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45+1. dakikada Giacomo Bonaventura'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım adına 74. dakikada Sebastian De Maio'nun attığı gol puan için yeterli olmadı ve Milan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Milan, puanını 57'ye yükseltti. Bologna ise 39 puanda kaldı.

Tudor ilk maçında puanla tanıştı

Eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni takımı Udinese ile çıktığı ilk maçta Benevento karşısında deplasmanda 3-3 beraberlik yaşadı.

Karşılaşmada Udinese'nin gollerini 13. dakikada Silvan Widmer ile 78 ve 79'da Kevin Lasagna kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 23. dakikada Nicolas Viola, 76. dakikada penaltıdan Massimo Coda ve 90'da Bacary Sagna'dan geldi.

Bu sonuçla kümede kalma mücadelesi veren Udinese puanını 34, alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Benevento ise 18 yaptı.